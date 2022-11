David Bravo y reforma previsional: Debería ser prioritario asegurar los recursos y no sacrificar la rentabilidad

El economista David Bravo, quien lideró la comisión asesora presidencial sobre el sistema de pensiones en el Gobierno de Michelle Bachelet, planteó que la reforma del Presidente Gabriel Boric debe tener como prioridad asegurar los recursos sin sacrificar la rentabilidad.

Asegurando que aún es muy temprano para realizar un análisis acabado de la reforma al no conocer el detalle de los articulados, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica comentó a Cooperativa que "a mí, lo que más me preocupa, es que este proceso de cambio, primero, no ponga en riesgo los ahorros. Si al final tenemos 250 mil millones de dólares que están siendo administrados hoy día por las AFP este es el stock.

Bravo planteó que "lo que debería ser prioritario es que el cambio que se proponga asegure que esos recursos no van a correr riesgo de ningún tipo ni que vamos a sacrificar rentabilidad o que vayan a quedar en el limbo".

Esta semana, el Presidente Gabriel Boric presentó en cadena nacional la esperada reforma previsional que contempla un 6 por ciento de cotización adicional, con cargo al empleador, y la creación de un Fondo Integrado de Pensiones para mejorar los montos que reciben los jubilados.

El proyecto, además, propone el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), siendo reemplazadas por inversores de pensiones privados y un ente estatal, donde se podrá tener el 10 por ciento de cotización actual, que aporta cada trabajador.

Para el diputado socialista Juan Santana, este es "un anuncio tremendamente importante para el país, para los más de dos millones de chilenos y chilenas que hoy día reciben una jubilación que no es suficiente para los gastos que cualquier persona tiene en el meses. En mi opinión, esta constituye, sin lugar a dudas, la que debe ser la reforma más importante del Gobierno del Presidente Boric".

Desde la UDI, en tanto, el diputado Henry Leal manifestó que "nosotros no estamos de acuerdo con que el aumento del 6 por ciento de cotización adicional vaya a un fondo de reparto, a un fondo común. Se lo advertimos y el Gobierno insiste, nosotros vamos a defender la idea de que ese aumento vaya a las cuentas individuales de capitalización de cada trabajador, porque creemos que es lo justo".

La reforma previsional será uno de los temas que estarán sobre la mesa en el cónclave de este domingo que sostendrá el Presidente Gabriel Boric con los partidos oficialistas en el palacio de Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso.

En tanto, se espera que esta semana el proyecto ingrese a la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja para ya dar inicio a la discusión legislativa.