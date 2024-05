Diputado Coloma y pensiones: "Necesitamos que el Gobierno sea capaz de flexibilizar posturas"

Luego de que el Gobierno le pusiera "suma urgencia" a la reforma de pensiones, el diputado Juan Antonio Coloma, jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), exigió este jueves "realismo político" al Ejecutivo.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el congresista derechista afirmó que "a Chile le conviene (destrabar la discusión previsional), yo lo comparto, (pero) pasan dos cosas: primero, el proyecto que salió de la Cámara de Diputados es un proyecto bien particular, porque habla del aumento del 6% pero no dice cómo y ese es el proyecto que hoy día se está discutiendo en el Senado. Por lo tanto, cuando el Gobierno le pone suma urgencia, discusión inmediata, a este proyecto, en la práctica es un proyecto donde todavía no hay ningún tipo de acuerdo real y es donde nosotros tenemos una diferencia".

El Ejecutivo puso suma urgencia a la reforma con el fin de acelerar su tramitación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, lo que desde el punto de vista técnico implica que la iniciativa debe ser conocida y despachada en un plazo de 15 días. Esto, después de que el Presidente Gabriel Boric pidiera en su discurso del Primero de Mayo que la discusión en esa instancia parlamentaria se cierre este mismo mes.

La iniciativa, que se presentó inicialmente en noviembre de 2022, propone la creación de un sistema mixto y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos privados de pensiones –hasta ahora en manos de las AFP, empresas privadas– y busca subir la cotización del 10% actual al 16%, a cargo del empleador.

El principal punto de fricción es el destino de ese 6% adicional, que el Ejecutivo quería destinar inicialmente a un seguro social, pero finalmente optó por acoger una fórmula mixta propuesta por la Democracia Cristiana (DC), el Partido de la Gente (PDG) y Demócratas y que reparte un 3% al seguro social y otro 3% a la capitalización individual.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar la reforma, aunque sin su "corazón" -la fórmula del 3% y 3%-, el cual tendrá que ser discutido en el Senado.

Tanto Chile Vamos (UDI, Renovación Nacional y Evópoli) como el Partido Republicano rechazan la nueva distribución y quieren que el 6% vaya totalmente a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador.

"Nosotros creemos —señaló Coloma en Cooperativa— que el 6% tiene que ir a la cuenta de capitalización individual, al ahorro de las personas, y para las pensiones más bajas establecer un mecanismo de aumento de la PGU. El Gobierno tiene una postura diferente, pero para esto también hay que aplicar realismo político. El realismo político es que necesitamos que el Gobierno sea capaz de flexibilizar sus posturas para poder sacar adelante los acuerdos. Me parece, al menos a mí, eso esencial".

"Si cuando todos los países están avanzando hacia las cuentas de ahorro personal más un apoyo del Estado, ¿por qué Chile va a empezar a avanzar ahora hacia al revés?", apuntó el diputado UDI.

El jefe de la bancada gremialista agregó que, adicionalmente, proponen al Gobierno "establecer, con cargo a ese mismo 6% -si se pretende así-, una especie de seguro de longevidad, cosa de que las pensiones se calculen hasta una determinada edad -85 o 90 años- y, de ahí en adelante, aplique este seguro de longevidad, que lo que permita sea que las personas mayores puedan acceder con esos recursos a mejores pensiones y, al mismo tiempo, aumentar inmediatamente las pensiones tanto a los jubilados actuales como a los jubilados de seguros al disminuir la edad de cálculo de la jubilación".

Con todo, Coloma reconoció que "sería una mala noticia que no seamos capaces de ponernos de acuerdo" antes de que concluya este periodo legislativo. "Esperaría que seamos capaces de llegar a un acuerdo lo antes posible en pensiones", enfatizó.

SEGURIDAD

En relación a la crisis de seguridad, el diputado UDI afirmó que "en materia legislativa sí se ha avanzado, (pero) en materia de gestión el Gobierno ha sido muy contradictorio".

"Cuando estamos con un Gobierno que avanza, por una parte, en una agenda de seguridad, enhorabuena, y, por otra parte, presenta o presentó indultos o pensiones de gracia, me parece que es una contradicción bastante evidente respecto a la forma en la cual está trabajando", criticó Coloma.

En ese sentido, aunque destacó que ha visto "por parte del subsecretario (del Interior, Manuel) Monsalve y a ratos por parte de la ministra (Carolina) Tohá un real interés de poder avanzar en materia de seguridad, no solamente desde el punto de vista legislativo, que es uno de las temas de seguridad, sino que respecto de temas de gestión en materia de seguridad", reprochó que "en materia de reformas legislativas donde uno esperaría mayor compromiso y velocidad por parte del Gobierno, la Ley de inteligencia o la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), son leyes que están paralizadas, en este caso, por responsabilidad del Ejecutivo, ya sea por las urgencias o porque todavía falta que presente la indicaciones en temas que son de iniciativa exclusiva del Gobierno para poder tramitar. Esas son las contradicciones".

"Een materia legislativa", subrayó, "hemos avanzado y harto entre oposición y Gobierno, y aquí valoro lo que ha hecho el Gobierno, que le ha tocado, incluso, enfrentarse a parte de su propio sector o parte de su propia historia para poder avanzar en estas materias, pero también uno espera que en materia de gestión exista mayor claridad respecto de cómo se entregan los recursos, por ejemplo, en materia de pensiones (de gracia)".

"Yo creo que aquí el Presidente perdió la oportunidad para revocar todas las pensiones de personas que estuviesen ligadas a hechos de electores, por ejemplo, o en materia de indultos, que creo que fue un error que ya incluso el Presidente ha reconocido", acotó.