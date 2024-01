Salomónico: Gobierno cedió y se cuadró con la propuesta del 3 y 3

"Hemos acogido la indicación que nos ha presentado un sector importante del centro político de nuestro país, que se representa en distintas bancadas y en distintos parlamentarios, a fin de introducir una indicación legislativa en la cual se distribuya el 6% de la cotización del empleador".

De esta manera la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, confirmó este lunes que el Gobierno se acoge e impulsa la fórmula de 3+3 para la reforma previsional, alternativa que fue propuesta por la DC, junto al PDG y Demócratas.

En detalle, la secretaria de Estado explicó que con esta iniciativa "un 3% va a ir a capitalización individual y una cotización de manera intrageneracional", mientras que "el otro 3% a a ir al Seguro Social, con lo cual se va a permitir que se pague la garantía de una UF por cada diez años cotizado".

"Como lo hemos reiterado, este Seguro Social no es para otros, no es para otras personas, es para quienes cotizando tienen pensiones que no les alcanza para vivir", señaló Jara desde La Moneda, asegurando también que se trata de "un paso importante en la construcción de un acuerdo que es necesario".

Asimismo, afirmó que se podrá "compensar las diferencias entre las expectativas de vida entre hombres y mujeres que hay en nuestro país, y que resultan ser muy complejas para las mujeres, dadas su bajo nivel de cotización, bajos salarios, menor empleabilidad, y además mayor expectativa de vida":

A esto sumó que "vamos a poder incorporar el tema de cuidados en el marco de lo que ha sido la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, que ha liderado la ministra Javiera Toro por instrucción del Presidente Gabriel Boric".

COMISIÓN DE TRABAJO VOTA HASTA TOTAL DESPACHO

El anuncio del gobierno se dio horas antes al trabajo de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, que este lunes votará hasta total despacho la reforma previsional, proyecto clave de la administración del Presidente Gabriel Boric y que ha enfrentado un duro camino para lograr su avance.

Aunque en primera instancia los parlamentarios estaban citados para el mediodía, finalmente esta sesión se realizará desde las 15.30 horas hasta el despacho total de la reforma a la Comisión de Hacienda.

Previo a este importante debate, la ministra Jara advirtió que "si bien pueden persistir algunas diferencias en materias particulares, lo cierto es que votar la idea de legislar es fundamental para que pueda haber una reforma previsional en el país".

"Si se niega la idea de legislar, este proyecto no podría empezar a discutirse hasta dentro de un año más", alertó la titular de Trabajo, que afirmó que "dado el tiempo que ha transcurrido, cerca de 10 años, nos parece que sería muy difícil de comprender por la ciudadanía".

"SIN INCENTIVOS" PARA APOYAR

El respaldo del Gobierno a la fórmula 3+3 no modificó -por el momento- la postura de parlamentarios de la oposición, que anticipan que rechazarán la propuesta e insisten en que toda la cotización adicional vaya a cuentas individuales.

"El Gobierno quiere obtener solamente objetivos políticos con esta reforma y decir dos cosas", acusó el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien cuestionó que "hoy día no va a haber pensión garantizada universal de 250 mil pesos como el Presidente Boric prometió, y han dicho que en seis años más podría llegar a esa cifra".

"Nosotros hoy día no tenemos ningún incentivo para votar este proyecto a favor", puntualizó el parlamentario.

En esta línea, su par UDI Cristián Labbé afirmó que desde su partido "no nos vamos a mover ni un centímetro en que el 6% vaya a las cuentas individuales de los trabajadores, porque es el fruto de su trabajo".

PROPUESTA DEL PPD

En el oficialismo, en tanto, el diputado comunista Luis Cuello indicó que "si el Gobierno recoge esta idea y permite destrabar el debate, permite aprobar en la Cámara para que pase al Senado, nos parece que es una alternativa que hay que recoger y no ser un obstáculo para poder avanzar".

Mientras que desde el PPD, el diputado Raúl Soto informó que "desde la bancada estamos proponiendo que, además del 3 y 3 que ha propuesto la Democracia Cristiana, se incorpore una rebaja en la tabla de mortalidad y un seguro de sobrevida o de longevidad. Hemos conversado esto con la ministra Jara, nos va a dar una respuesta mañana".

La propuesta del PPD es no calcular la expectativa de vida hasta 110 años, sino a 80 u 85. Y más allá de eso, financiar las pensiones con un seguro de vejez.