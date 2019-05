Diputado PS: El Gobierno equivocó, los chilenos no quieren más AFP

El diputado socialista Gastón Saavedra, miembro de la Comisión de Trabajo, afirmó que los resultados de la encuesta Cadem, que muestran un 53 por ciento de rechazo a la reforma de pensiones del Gobierno, pese a su alto despliegue comunicacional, muestran que el error del Ejecutivo en insistir con el sistema de AFP.

"Yo creo que está internalizado en el país que los chilenos no quieren más AFP; los chilenos quieren mejores pensiones y creo que el Gobierno equivocó la estrategia", dijo Saavedra.

"Si trata de trasladarnos a nosotros (en la oposición) la responsabilidad, se ha equivocado, y ahí está la respuesta clara de todos los chilenos respecto de lo que está ocurriendo en el país", continuó el parlamentario.

Saavedra atribuyó los resultados del sondeo a "la aspiración de tener mejores pensiones y, además, la desconfianza que hay respecto del sistema de pensiones que tiene el país, producto de la acumulación que significa que los dueños de las AFP ganen mucha plata y quienes hacen este aporte tengan pensiones de miseria".

Auth: "Tenemos la sartén por el mango"

El diputado Pepe Auth (ex PPD) advirtió, en tanto, que durante los últimos días se han recibido señales contradictorias desde el Ejecutivo respecto a la administración del 4% adicional, y señaló que si el acuerdo para que su administración recaiga en un ente público no se respeta, se rechazará el proyecto en la discusión en particular

"Yo he escuchado señales contradictorias. Después de las afirmaciones del ministro de Hacienda salieron los ministros Blumel y Monckeberg a corregir, pero nosotros estamos tranquilos esperando la indicación. Si las indicaciones traducen el compromiso las vamos a votar a favor, y si las indicaciones no traducen ese compromiso, las vamos a votar en contra", dijo el ex timonel PPD.

"Nosotros seguimos teniendo la sartén por el mango, pero el Gobierno necesita cumplir el compromiso si quiere aprobar su propuesta en la discusión en particular", agregó Auth.

Tensión DC

En tanto, en la DC continúa la tensión por la decisión de remover al diputado Raúl Soto de la presidencia de la Comisión de Hacienda, y su anunciado reemplazante, Gabriel Silber, apuntó que la medida se resolverá la próxima semana y la discusión en particular del proyecto debe darse con altura de miras.

"En materia de pensiones, en lo que se refiere a mi integración, está diferida a (que se produzca) una reunión de bancada que queremos tener la próxima semana, pero obviamente va a ser un debate con altura de miras, pensando en el país, y no qué sector, en términos políticos, se aprovecha de una u otra votación", dijo Silber.

"Aquí hay muchas generalizaciones, muchas caricaturas respecto de las votaciones y, desgraciadamente, uno acusa mala intención de algunos colegas a la hora de informar determinadas votaciones. Éste es un debate país que debe abordarse con sentido de Estado", señaló Silber.

Soto ha lanzado dardos contra el timonel Fuad Chahin y este domingo difundió un documento con "más de 500 militantes DC de todo el país" que respaldan su postura de votar contra la reforma previsional (ver archivo adjunto).