Economista Michèle Labbé: "La izquierda extrema logró meter el reparto en este sistema"

Michèle Labbé, académica e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián (USS), dijo en El Primer Café que "la izquierda extrema logró meter el reparto en este sistema" tras la aprobación -por una amplia mayoría- de la reforma previsional en la Cámara de Diputados.

El proyecto, que sufrió modificaciones sustanciales desde que fue presentada por la Administración del Presidente Boric en 2022, busca beneficiar a 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14% y un 35%.

También aumenta la pensión básica universal hasta 250.000; sube de manera gradual la cotización hasta el 17%, a cargo del empleador; crea un seguro social; incorpora mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional y endurece la regulación de la industria para hacerla más competitiva.

No obstante, desde algunos sectores políticos han manifestado su rechazo a la iniciativa, mientras que otros celebran que se haya logrado un acuerdo entre una clase política polarizada, que llevaba años sin encontrar acuerdos en materia de pensiones.

En esa línea, la economista Michèle Labbé expresó que la aprobación de la reforma es "histórico, en términos de que por fin la izquierda extrema logra meter el reparto en este sistema. Espero, de todo corazón, estar equivocada y que esto no tenga consecuencias nefastas para los trabajadores de Chile".

Consultada respecto a la carta enviada desde EE.UU con reparos hacia la reforma previsional, Labbé respondió: "Lo que pasa es que el ministro (de Hacienda, Mario Marcel), lamentablemente, nunca ha trabajado en inversiones".

"(La reforma) la diseñaron sólo personas que nunca en su vida han transado en el mercado de capitales, y todas las personas que trabajan en el mercado de capitales entendieron, al primer momento, que esto va a ser un desastre", criticó.

Ruiz-Tagle:"Ciertos extremos van a quedar insatisfechos"

Jaime Ruiz-Tagle, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sostuvo que "como todo gran cambio de este tipo, es algo que no va a estar exento de dificultades. Cuando se llega a un acuerdo transversal es evidente que ciertos extremos van a quedar insatisfechos, y eso es parte de la democracia, (pues) es imposible no se puede satisfacer los deseos de todo el mundo".

No obstante, el economista señaló que "aquí se tiene un buen proyecto, que tiene muchas salvaguardias para cumplir su objetivo de entregar mejores pensiones en el largo plazo, beneficios algunos en el más corto plazo, especialmente la Pensión Garantizada Universal (PGU), y eso va a ir beneficiando a los chilenos en los próximos años. Va a ser muy importante para eso y, por supuesto, vamos a tener que estar monitoreando".

Ominami: "Aquí no se le quita nada a nadie"

El exministro de Economía Carlos Ominami, director ejecutivo de Chile 21, explicó que "parto por valorar la capacidad de acuerdo que ha tenido el sistema político, me parece que quizá es lo más relevante de todo esto, es un cambio mayor en el sistema de pensiones y no se puede desconocer la importancia de subir la cotización previsional de un 10 a un 17% de cargo patronal, cosa que no ocurría con el 10% previo".

Respecto a las críticas, el economista expresó que "entiendo que Labbé está en contra del sistema y le parezca que todo debería ir a capitalización individual, pero no se pueden tampoco forzar losa argumentos: Decir que se quita (los fondos) a los trabajadores, no veo cuál es el fundamento de eso".

"Aquí lo que hubo es una discusión sobre la distribución de unas cotizaciones que van a recién a comenzar a integrarse a partir de los próximos meses. Aquí no se le quita nada a nadie, los que tienen que hacer un esfuerzo mayor son los empresarios. Es bueno que exista un pequeño germen de un sistema de seguro social, que espero funcione correctamente", concluyó.