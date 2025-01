Jaime Ruiz-Tagle por préstamo solidario de pensiones: "Esto no es gratis y hay que financiarlo"

Tras la aprobación -por parte de la Comisión de Trabajo del Senado- de la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones, economistas de distintos sectores alzaron la voz este jueves en El Primer Café respecto al préstamo solidario, punto considerado clave para para destrabar el debate entre el Gobierno y la oposición.

El préstamo reembolsable, denominado Aporte Diferido con Rentabilidad Protegida, se implementará de manera transitoria y corresponderá al 1,5% del alza a la cotización con cargo al empleador, que será administrado por el Seguro Social.

Respecto a su reembolso, se estableció una rentabilidad de mercado que corresponderá al retorno vigente para los bonos de la Tesorería General de la República, con el que se financiará el beneficio de 0,1 UF por año cotizado.

En conversación con Cooperativa, el economista Jaime Ruiz-Tagle, el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, planteó que "el aspecto del préstamo para el seguro de invalidez de sobrevivencia e igualar la situación entre hombre y mujeres son pequeños avances en la línea de introducir más solidaridad. Es una muy buena noticia, hay que agradecer a quienes hicieron posible que haya un acuerdo, pero hay que entender que esto no es gratis y hay que financiarlo de alguna manera".

"Lo que hemos visto es que el Estado tiene poca capacidad hoy en día para conseguir más recursos, entonces la fórmula que se ha planteado es transparente, súper explícita y responsable, que establece cuáles son los derechos y obligaciones para los trabajadores y el Estado", complementó.

En tanto, el exministro de Economía Carlos Ominami, director ejecutivo de Chile 21, sostuvo que "esta fórmula del autopréstamo es bastante alambicada, que buscó resolver problemas que están planteados tanto por la derecha, en el sentido de que no quiere ningún tipo de solidaridad intergeneracional, pero a su vez también tiene un guiño para las fuerzas progresistas, en el sentido de que hay un elemento de solidaridad, que es muy importante porque va a permitir aumentar las pensiones hoy día"

"El planteamiento de base de la derecha, en el sentido de que todos los recursos vayan a capitalización individual, podría -en el mejor de los casos- resolver los problemas de pensiones de los futuros jubilados en un tiempo bastante largo hacia adelante, no tenía ninguna posibilidad de resolver ni garantizar algún tipo de aumento hoy día, y en eso me parece que hay un logro importante", puntualizó el profesor.

"No me gusta ni convence para nada"

En contraparte, la economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD) Macarena García manifestó que "el tema del autopréstamo no me gusta ni convence para nada. Todas las medidas que hace el Gobierno que implican recursos alguien las tiene que pagar, las cosas gratis no existen. Pensar que en el fondo suben las pensiones y una serie de beneficios y que 'lo paga Moya', eso no existe, porque los recursos son sumamente limitados en una economía como la nuestra".

"Hay gente que hoy se está viendo castigada por este bajo retorno, todo por tratar de hacer esta contabilidad media 'creativa' de que no quede contabilizado en las cuentas fiscales de deuda, y lo tratan de hacer por abajo a costa de rentabilidad del trabajador, especialmente de los que se va a pensionar en mucho más tiempo, eso hay que transparentarlo", aseveró.

Finalmente, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, dijo que el préstamo solidario "se hace para que sea aceptable para la derecha. El contrafactual es que la derecha hubiese querido que todo se hubiese ido inmediatamente a la cuenta individual. Lo que hace es que 'te voy a decir que esto va a la cuenta individual, pero de una forma de un papel del Estado'".

"Es que tú, esa plata, que sigue siendo tuya, porque tú le vas a prestar al Estado y el Estado se está comprometiendo a pagarte, eso es lo que lo hace aceptable para la derecha. La plata sigue siendo mía, y yo como cotizante le presto al Estado contra un papel que tiene rentabilidad igual a la que tienen los papeles que emite el Gobierno y que compra un inversionista privado, ya sea internacional o nacional", concluyó.