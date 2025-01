Jara: Es posible que se abra una puerta que las AFP tenían trancada

La ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, defendió en Cooperativa las indicaciones presentadas este miércoles dentro de la reforma de pensiones, que horas más tarde llevaron a la Comisión de Trabajo del Senado a aprobar -de forma unánime- la idea de legislar.

Lo anterior, después de que la jefa de la bancada de diputados PPD, Camila Musante (ind), acusara que el Gobierno "se arrodilló" ante la derecha, "porque la principal promesa de cambio era la esperanza que igual iban a existir elementos para reorganizar la industria de las AFP, y hoy hasta eso se está entregando".

La secretaria de Estado admitió en El Diario de Cooperativa que aquella crítica "me llamó la atención, porque me comentaron (la frase) incluso antes de que se hubiesen presentado las indicaciones. No sé qué información habrá tenido la diputada".

"Hay muchas personas que tienen su opinión. Yo veo la política desde una lógica en la cual, si en un tercer gobierno consecutivo no hubiese habido ningún avance, creo que habría sido muy factible que esto clausurara cualquier debate. En cambio, ahora veo una posibilidad de que se abra una puerta que las AFP tenían trancada", reflexionó.

En cuanto a los oficialistas que no están tan conformes, Jara dijo esperar que "podamos explicar, y es parte de nuestra tarea junto con el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel, convencer a quienes tengan dudas todavía. Estamos plenamente disponibles para aquello".

" Van a haber cambios sustantivos en la industria"

La ministra abordó entonces el detalle de las modificaciones al sistema, que para algunos fueron menos profundos de lo esperado: "En materia de industria, las AFP no se lograrán terminar en este proyecto de ley, principalmente porque no contamos con una mayoría parlamentaria que lo respalde (...) Lo que sí va a ocurrir, y de manera bastante importante, es que van a haber cambios sustantivos en la industria".

"Se hará la licitación de los nuevos afiliados, y las comisiones se van a cobrar con un porcentaje que va a extenderse a un 15% más o 15% menos, como un premio o un castigo al resultado de la rentabilidad del fondo, en la idea de alinear el incentivo de que el inversor o las administradoras busquen que les vaya bien, no les sea indiferente, que es lo que ocurre hoy", destacó.

Asimismo, "van a ingresar nuevos actores, inversores y administradores de cuentas, dentro de los cuales va a poder jugar un rol en la capitalización individual el Instituto de Previsión Social (IPS), y eso es algo que nos tiene muy satisfechos, muy contentos, y nos estamos preparando para poder asumir este nuevo desafío", que junto con las medidas antes mencionadas, considera que son "avances significativos".

Otro aspecto que levantó son los incentivos para la cotización de trabajadores informales, pues "esperamos que, cuando se entregan los beneficios en el sistema de pensiones, en el que se cotiza, asociados a los años de cotización, hay una motivación para los informales para meterse a cotizar. Es una reforma que busca promover la formalidad, y lo que viene en la ley son mecanismos que buscan simplificar esta cotización de independientes".

"Por ejemplo, una persona podría tener una cotización como trabajador independiente a través de la contratación de un pago automático de cuentas, con cargo en su cuenta vista, Cuenta RUT o cuenta corriente, y no tener que hacer esta declaración todos los meses, que es lo que ahora ocurre. Por otro lado, se pueden hacer cotizaciones por terceros que sean familiares de éstos: hijos, esposa o esposo", precisó la ministra.

Bono de garantía para mujeres

"Si lo miramos más en general, lo que hace esta reforma en particular es poner el foco en (aquellos jubilados) que cotizaron (...) En eso quiero ser sumamente clara para la generación de expectativas", subrayó la titular de Trabajo.

En esa línea, recalcó que "en el caso de las mujeres, van a tener bono por compensación por diferencia en expectativas de vida, y en ambos casos, el hombre y la mujer van a tener aumento con motivo del alza de la PGU (Pensión Garantizada Universal). Pero el reconocimiento por años cotizados, que parte en 13 años para las mujeres y 20 años para los hombres, hace que las personas desde esa paramétrica en adelante tienen, en el caso de los hombres, 2 UF mensuales, y en el caso de las mujeres, desde 1,3 UF mensuales".

Consultada por su opinión de la moción de un grupo de senadoras para ampliar el universo de beneficiadas con el bono de garantía, Jara se limitó a señalar que "tenemos un compromiso en torno a las indicaciones que ingresaron. Sin perjuicio de aquello, las senadoras nos hicieron saber su punto ayer, y eso seguramente será objeto de la discusión (en particular) de hoy" en la Comisión de Trabajo.

"Lo que puedo decir al respecto es que soy mujer, y conozco la realidad de las mujeres de Chile, pero tengo una responsabilidad política en el acuerdo que suscribimos, así que lo entiendo como un tema distinto", remató.