Comenzó tramitación de la reforma previsional: Ministra Jara afirmó disposición a "abrir el debate"

Luego de que el Gobierno ingresara ayer lunes la reforma previsional al Congreso, esta jornada la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el de Hacienda, Mario Marcel, acudieron a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer los detalles de dicho proyecto.

La reforma previsional, anunciada la semana pasada, busca avanzar hacia un sistema mixto, entre lo público y lo privado, con un pilar de solidaridad en base a un 6% de cotización adicional con cargo al empleador.

La iniciativa consta de 402 páginas las que contemplan, entre otros puntos, el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales, la eliminación del retiro programado y la creación de la renta vitalicia con herencia, así como el fin de la Administradoras de Fondos de Pensiones como se conocen hoy.

El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia ingresó el proyecto con urgencia simple, por lo que la Cámara Baja deberá completar el primer trámite en un plazo de 30 días, para despacharla al Senado.

"Esperamos que la conversación con los parlamentarios del oficialismo, con los parlamentarios de la oposición de sus frutos, sabemos que hay algunos que todavía están en el extremo y que siguen pensando que la solución es más AFP, incluso algunos siguen pensando que el 6% se vaya completo a capitalización individual, lo cual es bastante particular, porque hasta en el gobierno de derecha del expresidente Piñera se pensó en una división de la cotización del 6%", señaló la ministra Jara.

"Algunos están incluso más allá -continuó-, en términos políticos, más hacia la derecha".

"Creemos que seguir haciendo el mismo ejercicio que hemos hecho estos últimos 40 años nos va a condenar a los mismos resultados, pero estamos con toda la disposición para abrir el debate", agregó la secretaria de Estado en la previa al debate.

Comienza la discusión del PdL de Reforma por #MejoresPensiones en la Comisión de Trabajo de la @Camara_cl.

SE COMPLICA LA TRAMITACIÓN POR EL POSTNATAL DE EMERGENCIA

Antes de empezar la tramitación, los parlamentarios de oposición querían saber que va a proponer el Gobierno para salvar el proyecto de extensión de postnatal de emergencia con efecto retroactivo desde el 1 de octubre.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que "nosotros actuamos de buena fe, dimos la posibilidad de que esta instancia se diera justamente esperando que el Gobierno presentara la indicación con los recursos hasta el 31 de diciembre retroactivamente. Me parece de muy mal precedente de que se actúe así, porque o si no se quiebran las confianzas Presidente, y la próxima vez que el Gobierno nos diga 'oiga, denos un minutito, conversemos, juntémonos', no va a estar la misma disposición".

La ministra Jara, por su parte, propuso una sesión especial y se hará mañana miércoles, porque el Gobierno le va a poner discusión inmediata al proyecto de extensión del posnatal de emergencia.