Lagos Weber insta a un pronto acuerdo en pensiones: "No podemos seguir llorando"

"Uno puede ser aburrido porque todavía creo en los acuerdos, en los avances graduales. No creo en los big bang en la política. Creo que la democracia tiene que dar resultados y eso es conversando. Por eso sigo siendo un optimista", aseguró el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) respecto al avance de la trabada reforma a las pensiones, que se mantiene en el Congreso sin grandes acuerdos.

En entrevista con "Profundidad de Campos" de TV Senado, el legislador, que hace algunos días cedió la presidencia de la comisión de Hacienda en la Cámara Alta, afirmó que "los mejores momentos que hemos tenido en Chile han sido cuando nos hemos logrado poner de acuerdo avanzando a pasos graduales".

"Entonces, estamos cerca de mejorar las pensiones actuales y de los que se van a jubilar, si es que sacamos esto el año 2025. Es la única forma que tenemos, porque no podemos seguir llorando", puntualizó.

Respecto a la fórmula en torno a los seis puntos de cotización adicional, Lagos Weber recordó la propuesta del expresidente Sebastián Piñera, de tres puntos a cuentas individuales y otros tres a fondo solidario, con su contraste actual: "hoy con suerte vamos a agarrar uno de los tres puntos", lamenta el militante PPD, que de todas maneras espera que la balanza se incline al menos a dos puntos compartidos.

En ese sentido, las lecciones fueron aprendidas -según el legislador- en las votaciones anteriores y en ello la figura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, es clave para unir esta reforma previsional con la necesidad de generar un nuevo marco tributario.

"Le hago un reconocimiento a Mario Marcel: tiene la capacidad, el temple, la gestión y la voluntad política de llegar a entendimientos; no se quedó picado, refunfuñando", comentó Lagos Weber.

Además, advirtió que "hay un sector de la derecha que va a tener que entender que para financiar esto (...) indefectiblemente debo tener más ingresos y esos ingresos van a requerir una reforma tributaria como la que estamos trabajando en paralelo".

En esta línea, explicó que "no se va a subir ningún impuesto" en dicha reforma y que el listón se centrará en elusión y evasión.

Reflexiones a cinco años del estallido social

En la conversación, la proximidad de los cinco años del estallido social y la situación actual de las principales demandas ciudadanas -como pensiones- y lo ocurrido con los fallidos procesos constitucionales, también fue motivo de repaso por parte del exministro, quien reivindicó la gestión de Gabriel Boric.

"Había demandas estructurales de la sociedad chilena que no se han resuelto porque no hemos logrado ponernos de acuerdo acá (...) uno no hace lo que uno quiere, uno hace lo que puede hacer, sin renunciar a lo que tú piensas (...) mi sector, que es la quilla de este gobierno, tenemos espacio para mirar estos cinco años con un grado de optimismo", sostuvo.

Derivado de lo anterior, por los fallidos procesos constitucionales, Lagos Weber reconoce que tras el primero -donde un grupo de constituyentes "se faenaron el primer proceso de forma miserable"- "fue un golpe muy fuerte y creo que todavía no se hace esa autocrítica ni se procesa el costo que tuvo".

"El segundo proceso fue mucho peor (...) tuvo un agravante, la comisión de expertos (...) y decidieron echarlo a perder", cerró el militante PPD.