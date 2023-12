Pensiones: Gobierno afirma que no se moverá de su propuesta "1-2-3"

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, subrayó en El Diario de Cooperativa que las nuevas indicaciones a la reforma de pensiones, que serán ingresadas este miércoles, son las que permitirán mantener el espíritu de la propuesta original del Gobierno.

"Después de todo un año de conversación, ha llegado la hora de tomar definición", enfatizó la secretaria de Estado, por lo que dijo esperar que la propuesta al menos sea aprobada en la Cámara de Diputados antes de febrero.

Además de defender que la distribución del 2% de la nueva propuesta fue una manera de ceder ante la oposición, que ha insistido en poner el acento en la capitalización individual, refrendó que "el 3% es lo mínimo que se requiere para el seguro social, sin beneficios directos a las mujeres; es sólo para poder pagar 1 UF por 10 años cotizados" a la población.

"LA HORA DE LAS DEFINICIONES"

Ha habido resistencia de la derecha y de gran parte de la oposición a esa distribución que se ha planteado; se han abierto a una fórmula distinta pero no coinciden con lo que usted plantea. ¿Cuál podría ser la alternativa que le dé fluidez a esto que es urgente?

Sin duda uno de los temas que más se han abordado en las conversaciones de que se han llevado adelante con la oposición, con los técnicos, con el oficialismo en todos estos meses, es una demanda relativa a poder hacer cambios también, no sólo en materia previsional, sino que también en el mercado laboral. A mí me llama mucho la atención la oposición que algunos parlamentarios han manifestado al tema de la Sala Cuna, porque sabemos lo importante que es poder formalizar el empleo de las mujeres para tener hoy día un salario y mañana mejores pensiones.

Estaba viendo recién unos datos de un zoom de género que publicó la Universidad Diego Portales, que nos dice que las mujeres que están a cargo de niños de menos de tres años tienen una brecha de participación laboral cercana al 30% respecto de los hombres. Entonces si bien las mujeres en realidad participan en general menos que los hombres, aquellas que están a cargo de niños menores con mayor razón.

Pero en lo político, respecto de qué va a pasar con esto, yo creo que es importante poder informar que el 3% es lo mínimo que se requiere para el seguro social, sin beneficios directos a las mujeres, es sólo para poder pagar 1 UF por 10 años cotizados. Y ése 1% que busca beneficiar a las mujeres en particular, lo hace porque si uno se pensiona igual que un hombre, incluso aunque trabaje hasta la misma edad que él, como vive más la pensión es más baja, y eso no puede ser culpa de la mujer, y para fortalecer la Sala Cuna.

El otro 2% es parte de la petición que ha hecho la oposición para que esto vaya a capitalización individual, y en definitiva la capitalización llegue al 12% en el país. Entonces hay que buscar una alternativa que sea mixta -la que hemos propuesto-, pero después de todo un año de conversación, ha llegado la hora de tomar definición.

¿Estas definiciones van a ser antes del receso legislativo en febrero? ¿O esta discusión se va a prolongar durante el 2024?

Como ha dicho el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS), es nuestra intención que esta discusión se inicie la primera semana de enero parlamentariamente, y ojalá podamos sacarla antes del receso en la primera cámara. Sabemos que son tiempos acotados, pero también sabemos que este es un tema urgente.

A mí me llama la atención a veces que este tema se aborda con cierta tranquilidad por parte de algunos personeros políticos para seguir en temas comunicacionales, pero mientras eso pasa, la mitad de las mujeres que se pensionaron en septiembre se pensionaron con 49 mil pesos de su AFP. Entonces esa urgencia que a veces no está en el debate político, nosotros la vemos en la ciudadanía. Tras un año conversando, llegó la hora de las definiciones, y cada uno va a tener que tomar posición.

El 3% -como decía- es lo mínimo para pagar 1 UF por 10 años. Y si vamos a tratar de equiparar un poquito la cancha con las mujeres, se requiere ese otro 1%, para formalidad, para tablas de mortalidad. Los que no estén por equiparar con las mujeres, o porque mejoremos las pensiones de los actuales jubilados, tendrán que votar en contra. Ahí cada uno tomará su decisión. Llegó la hora.

"NO ENTIENDO CÓMO LO QUE AYER ERA BUENO, HOY ES MALO"

Al final fue como dijo usted hace varios meses: se van a presentar las indicaciones después del plebiscito. ¿Hubo suficiente trabajo prelegislativo, suficiente conversación? Porque uno escucha las reacciones que ha habido a su anuncio, y parece que acuerdo no hay todavía para avanzar en nada.

Hemos conversado mucho. Para nosotros era bien importante poder haber definido esto en septiembre (...) esta reforma ya ha estado un año en el Parlamento, y la verdad es que después de un año, el Presidente nos ha mandatado a sacarla, y yo creo que para sacarla, la posibilidad concreta es que todos podamos poner una disposición política a eso.

Pero en definitiva, yo entiendo la preocupación, porque es la que también nos asiste a nosotros como Gobierno. Nosotros hemos cedido. Hemos cedido recogiendo ideas que vienen de la misma oposición y que son buenas. Por ejemplo, fortalecer el mercado laboral de las mujeres. Entonces no entiendo cómo lo que ayer era bueno, hoy día es malo.

Parte de lo que se dice es por qué sacar los recursos de fondos previsionales y no de impuestos generales para el apoyo a las mujeres.

Porque ese 6% todavía no existe. Ahora se está definiendo el destino, pero la razón de fondo es porque hay un 6% ya incorporado como cotización del empleador. Entonces esto no va a encarecer los costos de contratación, por un lado, pero sí va a fortalecer el empleo, sobre todo de las mujeres. Aquí hay dos proyectos distintos con dos conceptos distintos. Lo que se hace es subir la participación femenina, promover la participación laboral femenina sin afectar la formalidad. Y en eso, que es parte de las peticiones que se han hecho durante todas las mesas, hoy se echa pie atrás.

Yo creo que si la actitud va a ser negar la sal y el agua a las necesidades apremiantes de los chilenos, esto va a dar como resultado profundizar la crisis de confianza en las instituciones y en la política. Por eso nuestro llamado es que vamos a seguir conversando con la oposición en este tema.

En algún momento se podría haber planteado crear una AFP estatal y cerrar 3 puntos a cotización individual, 3 a reparto, y podría haber sido una salida, pero en la izquierda eso significaría legitimar el sistema. ¿Por qué si en el gobierno de Michelle Bachelet en algún momento se planteó la idea de una AFP estatal hoy día no está recogida?

En el gobierno de la Presidenta Bachelet, donde tuve el honor de poder participar como subsecretaria de Previsión Social, estuve precisamente en ese debate, y quienes hoy día lo consideraban una alternativa se negaron a legislar en ese momento. Como digo, hasta ayer consideraban que era importante llevar adelante Sala Cuna y hoy día no. Entonces yo creo que más que seguir proponiendo distintas alternativas, lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo.

¿Eso quiere decir entonces que ésta es su última oferta?

Más que una oferta, aquí hay un dato de realidad. Primero, no es algo personal, y lo segundo es que con esta propuesta podemos hacer la reforma para lo que se planteó, porque las reformas tienen un objetivo. Si en septiembre las mujeres se jubilaron de acuerdo a la tasa mediana en 49 mil pesos y los hombres en 140 mil, significa que tenemos que buscar soluciones dentro del pilar en el que se cotiza. Y para esas soluciones se propone este seguro, que con un 3% alcanza para una UF por 10 años cotizados.

¿Para qué más se hace una reforma? Para introducir cambios con mirada de futuro. Y por eso este seguro social existe para el futuro: va a ir un 2% a capitalización que va a aumentar a 12% el ahorro previsional, van a haber cambios que van a optimizar la industria, cambios en materia de mercado laboral.

Si esta es la ultima oferta, pero por lo que uno recoge en las declaraciones no tiene los votos, ¿vamos a pasar otro gobierno sin reforma de pensiones?

Eso hay que preguntárselo a la oposición. El Gobierno gobierna, pero la oposición es la hizo caer en su minuto la reforma tributaria, y esperemos que de eso se hayan sacado lecciones para todos nosotros. Hemos cedido durante todo el año. Ahora el tema está puesto en la oposición. Y creo que es importante -y lo digo con harta serenidad- porque nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. No ha sido un tema en el cual nos hemos parado en una trinchera de intransigencia.

Hay una dificultad respecto de las promesas de campaña, porque si promete una reforma, ¿cómo después le echa la culpa a la oposición?

No, lo que pasa es que se tiene que tener a la vista que la propuesta que se había hecho dentro del programa de Gobierno es muy distinta de la que hoy está en el Parlamento. No es que uno pueda decir: "yo prometí una cosa, me aferré a eso, ah bueno, culpa de ustedes". Ahora, lo que no entiendo es por qué razón, después de que se recogen propuestas que son tan importantes para la oposición, vuelve a interpelar o a poner sobre la mesa que no estarían dispuestos a avanzar, porque si va a ser siempre este modelo, es que no hemos escuchado nada de lo que las personas nos han dicho. En la política uno tiene que saber perder y ganar. Y no es bueno ser mal perdedor.

LICITACIÓN DEL ADMINISTRADOR

Tengo algunas dudas con respecto a lo que se ha planteado: Que la administración sea por un ente estatal es una objeción que hacen desde la derecha. También se ha argumentado que existe el riesgo de expropiación de los fondos de quienes cotizan en el sistema previsional. Y al mismo tiempo, por qué no se financia lo que usted señala como seguro social u otro de los aspectos de destino de estos fondos con impuestos generales.

Primero, no hay ninguna expropiación de fondos de nadie, ni antes, ni ahora, ni en el futuro, porque para mejorar las pensiones la idea es incrementar el ahorro previsional, y así lo han hecho la reforma anterior y esta reforma también plantea hacerlo de esta forma.

En segundo lugar, entendemos que había una legítima preocupación porque la administración no quedara una entidad pública, y en la presentación de las indicaciones viene un modelo que presenta algo que se recogió del debate con la misma oposición en torno a que esto se licite, como se hace un poco con el Seguro de Cesantía. Por tanto, ese argumento y preocupación que tenían entiendo que ahora va a quedar despejado, salvo que ahora tuvieran otra posición, que esperemos que no sea así.

Y lo tercero, esto no sigue financiándose vía impuesto porque cuando se votó la reforma tributaria el año pasado, la votaron en contra. La idea es legislar y conversar sobre esto, entonces para poder financiar beneficios se requieren recursos y en materia de pensiones, los recursos tienen dos fuentes: impuestos y la cotización. Ya está en la PGU, ahora nos falta fortalecer el pilar de la cotización para que las personas vean que su esfuerzo de cotización ha valido la pena.

Acaba de decirnos que "no es bueno ser mal perdedor", ministra. ¿Usted se refiere a la derrota de la derecha el domingo? Porque fue el Gobierno el que dijo que eso no tenía nada que ver con la agenda del Ejecutivo.

No me refería a eso en particular, sino que cuando uno no es Gobierno, no es bueno ser mal perdedor, y lo hemos visto y lo ha dicho el Presidente varias veces cuando nosotros éramos oposición, y ahora que somos Gobierno y que está la actual oposición. Al final las únicas personas que pierden son las que no están ni en el Gobierno ni en la oposición de turno, sino que están en sus casas tratando de llegar a fin de mes. Ese es el punto. Por eso es una lección que ya debiera estar aprendida.

Ahora, con todo, quiero decir que igual varios parlamentarios han manifestado voluntad para poder seguir avanzando, pero el tema es que esa voluntad ahora se tiene que hacer realidad. Y no lo digo con un ánimo de intransigencia ni nada de eso, porque hemos estado todo el año en este proceso, pero de verdad tenemos una legítima convicción de que hemos hecho un esfuerzo suficiente para poder recoger las posiciones de la oposición que han sido buenas ideas. Por eso en las indicaciones se va a ingresar una licitación a privados para efectos de la administración.

Pero no podemos dejar de cumplir el objetivo principal del proyecto, que es subir pensiones, y para eso se necesita un 3% mínimo, una UF por 10 años. Para eso además se necesita mejorar a las mujeres con un 1%. Y lo demás podrá ir a capitalización, pero no se puede poner la propuesta al revés, es decir, todo a capitalización, porque entonces las personas que hoy día tienen 49 años siendo hombres, 39 años siendo mujeres, no van a alcanzar a subir una UF, y eso hay que tenerlo súper claro.