Pensiones: Suma urgencia impuesta por el Gobierno generó crítica transversal

Integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado, en la que se discute la reforma previsional, se declararon sorprendidos ante la suma urgencia introducida por el Gobierno para esta iniciativa, y advirtieron que el proyecto corre el riesgo de caerse en Sala.

Lo anunciado el martes por el Ejecutivo se hace especialmente repentino para esa instancia, que tenía previsto realizar una mesa técnica con los ministerios de Hacienda y del Trabajo, enfocada en un avance temático en pensiones.

Si bien la suma urgencia impone un plazo de 15 días para que la Cámara Alta despache la propuesta, estas suelen renovarse cuando están a punto de vencer, y no tienen asociada ninguna consecuencia en caso de que no sean cumplidas.

No obstante, el senador de la Comisión de Trabajo Luciano Cruz-Coke (Evópoli) cuestionó que "no se puede predicar con el garrote por una parte y por otra poner zanahorias sin tener acuerdos", en alusión a los continuos llamados del Presidente Gabriel Boric para acelerar la tramitación.

"Se presiona públicamente a efectos de tratar de sacar la idea de legislar para la Cuenta Pública, y así como ven el proyecto, idéntico a (cómo lo despachó) la Cámara de Diputados, sencillamente se va a rechazar", alertó el legislador.

Por lo demás, Cruz-Coke sostuvo que "conversé con distintas personas al interior del Gobierno que no estaban del todo de acuerdo con esta disposición de poner urgencias, cuando tenemos acuerdos para votar la idea de legislar una vez que hayamos visto una serie de temas".

"LEGISLAMOS EN MINORÍA"

El senador socialista Gastón Saavedra, que también integra esa comisión, recalcó que "la principal condicionante es que se está legislando en minoría, y por tanto, la mayoría es la que pone los tiempos legislativos. Es más recomendable tener prudencia, mucha paciencia, y seguir avanzando lento pero sin pausa".

Deslizando la posibilidad de que el Ejecutivo revierta la urgencia, el jefe del comité PS estima que "puede ser a fin de mes, o a comienzos del próximo, donde la mayoría exprese su voluntad de legislar y aprobar en general el proyecto".

"Si no, vamos a quedar a expensas de la voluntad negativa y se podría rechazar esta reforma, y sería una derrota para el Gobierno, pero particularmente para los 2 millones 200 mil chilenos que esperan mejorar sus pensiones", remató.

BORIC MANTIENE LA "ESPERANZA"

Por su parte, el Presidente Boric volvió a abogar por una pronta aprobación de la propuesta durante el lanzamiento del libro del exministro opositor Felipe Larraín en la Universidad Católica este jueves, citando los dichos del exmandatario colombiano Juan Manuel Santos, quien expresó en la oportunidad que "la oposición debe tener disposición a llegar a acuerdos".

"Más de 10 años llevamos discutiendo una reforma al sistema de pensiones, y aún no somos capaces de ponernos de acuerdo. La reforma que presentamos está en discusión en la Comisión de Trabajo del Senado, y yo espero que las palabras del presidente Santos hayan hecho eco. Yo sé que en el presidente del Senado (el RN José García Ruminot) sí, pero también pienso en el senador (UDI Juan Antonio) Coloma, que me hacía algunos gestos que no pude identificar, que espero hayan sido de aprobación y de entusiasmo", comentó el Jefe de Estado.

"Hay esperanza -insistió Boric-; una buena política es aquella que se funda sobre la base de un pacto social justo, en donde las personas perciben que existe solidaridad recíproca, sentido de comunidad y cohesión social".