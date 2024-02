Presidente de RN: "No podemos darnos el disgusto de seguir haciendo malas reformas"

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, llamó este lunes a que el Gobierno "no se cierre en trincheras" respecto a la reforma previsional y otras reformas claves, asegurando que el país "simplemente no resiste" otro fracaso en esta materia.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Galilea destacó la importancia de lograr "no cualquier acuerdo", sino que un buen acuerdo en la reformas de pensiones y otras leyes, para así evitar lo ocurrido con pasadas reformas como la tributaria, educacional y electoral.

"He reflexionado harto de lo que ha pasado en Chile en los últimos 10 años. Han habido muchas aprobaciones de leyes, por supuesto, pero hay tres leyes que se aprobaron en los últimos 10 años que son particularmente importantes: la reforma tributaria, reforma educacional y reforma electoral", analizó el parlamentario.

En detalle, el timonel de RN aseguró que "si uno evalúa cuál es el resultado de la reforma tributaria del 2014, todos -moros y cristianos- vamos a estar de acuerdo de que el resultado fue pésimo. No solamente no se recaudó más de lo que se quería recaudar, no se lograron los objetivos, se complejizó el sistema tributario, se perdieron las confianzas, y de hecho, el crecimiento económico de Chile tiene un antes y un después".

"La reforma educacional nuevamente fue llevada y empujada, y el resultado hoy día no la defiende nadie. Fue pésima. Se buscaba achicar las brechas entre educación privada y la pública, y lo único que ha pasado es que tenemos cada vez peores y peores colegios y educación pública", cuestionó el senador.

Mientras que respecto a la reforma electoral aseguró que "también terminó generando todo tipo de malas prácticas en el Congreso, ha sido pésima y hoy día, espero, logremos un acuerdo para sacarla".

"REFORMAS CLAVES MALAS"

Galilea afirmó que con este análisis busca dar cuenta que "si Chile sigue empujando reformas claves malas, este país simplemente no resiste porque provoca una frustración tremenda".

"Lo que pido yo una y otra vez es sacarnos todo esto de empujar reformas a diestra y siniestra sin ver y sin analizar profundamente los impactos que tienen. Esto es demasiado sensible y provoca impactos demasiado grandes como para darse gustitos de carácter ideológico", puntualizó en Cooperativa.

Finalmente, al abordar el diálogo sobre estas reformas, indicó que "no me cierro ninguna trinchera, pero espero que el Gobierno tampoco se cierre en trincheras, porque las consecuencias (serán negativas), y doy esos tres ejemplos porque son patéticos, de cómo en Chile podemos hacer las cosas mal"

"No podemos darnos el gusto o el disgusto de seguir haciendo malas reformas", cerró.