"Se fue con una pensión de mierda": El lamento de Iván Flores tras muerte de su mamá

El senador Iván Flores (DC) compartió este sábado un sentido mensaje informando la muerte de su mamá y haciendo un llamado al mundo político, en medio del bullado debate por la reforma previsional, a reflexionar sobre la crítica situación económica que enfrentan muchos adultos mayores en Chile.

"Yo no sé si será prudente o imprudente, pero el día que deje de decir lo que pienso, abandono la política", partió relatando el parlamentario en un video en redes sociales, en el que confirmó que su madre, Elena García Quintana, falleció durante esta jornada y que él junto a su familia la estuvieron acompañando durante las últimas semanas, motivo por el que estuvo ausente de su agenda legislativa.

"Hoy mi mamita se fue con una pensión de mierda, como tantas otras personas, adultos mayores, que después de toda una vida laboral de mucho esfuerzo y en algunos casos reconocimiento, terminan empobrecidos juntando los pesitos para poder llegar a fin de mes", analizó militante democratacristiano.

El día que no diga lo que pienso y lo que siento, tendría que abandonar la política. Esta mañana ha fallecido mi madre. Y junto al profundo dolor ante su partida, no puedo sino decir que se fue, como muchos adultos mayores en Chile, con una pensión de mierda.

En esta línea, Flores se cuestionó: "¿Cómo no habrá un poquito de humanidad entre nosotros los políticos? ¿Cómo no podremos ponernos de acuerdo? ¿Cómo unos no se flexibilizan un poco y entienden que la solidaridad es lo que puede permitir que los viejos de hoy puedan tener una mejor pensión?".

Frente a ese escenario, advirtió la importancia de pensar en los "viejos de hoy que se nos mueren con pensiones de mierda", por lo que llamó a los parlamentarios oficialistas a "que no se desmonten (de la reforma previsional) y no se bajen de este carro, porque si no, no vamos a tener en este gobierno una reforma previsional y en el otro probablemente tampoco".

"Ya tuvimos un acuerdo del 3-3% en el gobierno del Presidente Piñera, ¿por qué no podremos lograr ese mismo acuerdo? Seamos un poquito más empáticos con la gente que se nos muere con pensiones miserables", cerró el senador.