Quintana: Si la UDI cede al pauteo de Kast, no habrá acuerdo en pensiones

El senador oficialista Jaime Quintana, presidente del Partido por la Democracia (PPD), advirtió este miércoles, en El Primer Café, que la pugna entre el Partido Republicano y la Unión Demócrata Independiente (UDI) puede amenazar el acuerdo en torno a la reforma de pensiones que se tramita en la Cámara Alta.

El colectivo fundado por José Antonio Kast y que preside Arturo Squella reprochó al timonel gremialista, el diputado Guillermo Ramírez, por dar luces de aceptar un porcentaje de la cotización adicional para el reparto.

Tras el tirón de oreja de la derecha más dura, el líder UDI reculó y afirmó que "no hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto".

Al respecto, Quintana destacó que "estamos más cerca que antes" de un acuerdo en el Senado; sin embargo, planteó que "si prima la mirada de (el senador y timonel de RN Rodrigo) Galilea, va a haber acuerdo", pero "si prima el pauteo y el tironeo de Kast a la UDI, y la UDI cede, como se vio ayer, que casi le pide perdón a Kast y a Republicanos Ramírez, no va a haber acuerdo".

El líder del PPD consideró a su homólogo de RN como "más flexible" que su par de la UDI y resaltó que "él sabe que tiene que haber un acuerdo": "Hemos escuchado su punto de vista, ha propuesto varias fórmulas. Yo creo que hay una disposición de RN mayor (al gremialismo)", afirmó.

Y concluyó: "El problema lo tiene la candidata presidencial (Evelyn Matthei, de la UDI). La candidata presidencial tiene que decir desde ya si gobierna va a ser pauteada por Kast, va a gobernar a la sombra de Kast, como hoy día lo hace el presidente de la UDI".

Krauss: Timonel UDI "está a la sombra" de Republicanos

Desde la Democracia Cristiana (DC), la secretaria general y exministra del Trabajo, Alejandra Krauss, reconoció que "probablemente estamos más cerca que lo que estábamos hace un par de meses" de alcanzar un acuerdo en pensiones, aunque observó que "va dando señales la derecha más dura" y "el presidente de la UDI como que está a la sombra de Arturo Squella o le habla a Arturo Squella como tranquilizándolo en esta materia".

"(Ramírez) no solo cambia o rectifica un concepto de reparto a compensación, sino que en un programa de televisión durante el fin de semana fue muy duro respecto a que no se iba a contar con los votos (de la UDI) para pensiones y lo vinculó a que no había habido reconocimiento por parte de la ministra (Camila) Vallejo en su momento a propósito de leyes aprobadas o del Ministerio de Seguridad y no estaban dispuestos a que no se les reconociera", expuso la dirigenta falangista.

"Yo creo que ese tipo de planteamiento frente a la ciudadanía los aleja cada vez más de resolver los problemas y de ser percibidos como una fuerza política que puede efectivamente gobernar", aseguró.

Réplica de la UDI

A su turno, el vicepresidente y diputado de la UDI, Cristián Labbé, se alineó con la última postura de su timonel: "Yo no estoy de acuerdo con ceder el 6%, una fracción. Los chilenos quieren que el esfuerzo individual de ellos vaya a su bolsillo y han sido categóricos", arguyó.

"Yo no voy a poner, no voy a vender, no voy a ceder y no voy a negociar con la plata ajena, que es la plata de los chilenos que han trabajado durante toda su vida", avisó el gremialista.

Agregó que "si el Gobierno, el señor (Mario) Marcel (ministro de Hacienda), dice que están prontos de llegar a un acuerdo, eso lo estarán viendo en el Senado y se estará fraguando en el Senado, pero el proyecto tiene que llegar para acá (en la Cámara de Diputadas y Diputados) y, si hoy día a mí no me dicen que van a fortalecer la PGU", no estarán los votos.

"Por ejemplo, si van a hacer una PGU que sea diferenciada para la mujer y para el hombre, podemos llegar a un cierto acuerdo, pero siempre pensando que el 6% vaya al bolsillo del trabajador y no a un sistema de reparto", indicó el parlamentario.

Pardo: "A veces da la impresión de que el Gobierno no quisiera un acuerdo"

Finalmente, el exdiputado Luis Pardo (RN), director ejecutivo del Instituto Libertad, opinó que "el ministro Marcel comete un error cada vez que anuncia que está a punto de un acuerdo", porque "empiezan los pataleos de lado a lado".

"Si realmente el Gobierno quiere llegar a un acuerdo y quiere avanzar en el tema de pensiones, obviamente eso no es sobre la base de un regateo. A veces se confunde el negociar con regatear", fustigó el otrora parlamentario, que acotó que "el hecho de que el Gobierno haya cedido no significa que haya cedido todo lo que tenga que ceder".

Pardo ve "posibilidades de que se avance sobre la base de respetar los ahorros individuales, sobre la base de resolver el tema de la brecha de las mujeres, lo que algunos se confunden técnicamente y lo equiparan a una fórmula de reparto, pero eso es parte de las conversaciones que se están llevando a cabo y que todos queremos que resulten".

Remarcó, sin embargo, que "a veces da la impresión de que el Gobierno, y particularmente la ministra (del Trabajo, Jeannette Jara), no quisieran un acuerdo, porque lanzan 'boomerangs' y cosas que se malinterpretan y generan polémicas que no ayudan a que se concrete el acuerdo que ellos dicen buscar".