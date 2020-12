Salió del congelador: Tras 11 meses, el Senado retomó debate de la reforma previsional

Tras 11 meses sin avances, la Comisión de Trabajo del Senado retomó este lunes la reforma previsional del Gobierno, en su segundo trámite legislativo.

El proyecto había sido aprobado, en primer trámite, a fines de enero por la Cámara Baja, luego de lo cual fue derivada al Senado, donde permaneció entrampada todo este tiempo, con dos retiros de ahorros previsionales entre medio en el marco de la pandemia y sus efectos económicos y sociales.

En la sesión de esta mañana, el presidente de la instancia, el senador socialista Juan Pablo Letelier, le adelantó a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, que la intención es sesionar varias veces por semana a fin de votar antes del receso legislativo de febrero.

"Nuestra intención es ponerle acelerador a esto, probablemente tener entre dos y tres sesiones a la semana para que podamos efectivamente tomar una decisión de qué vamos hacer con el proyecto", detalló Letelier.

El cronograma de trabajo de los parlamentarios considera: abordar los aportes adicionales del empleador, la administración de dicho aporte por un nuevo ente público, la reducción de las brechas de género; cómo se va a distribuir, en definitiva, el 6 por ciento adicional, la creación de una pensión básica universal garantizada y la regulación de la industria y las utilidades de las AFP.

De hecho, en la sesión de hoy los senadores escucharon la visión de expertos sobre la industria de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

El punto más relevante es el destino del 6 por ciento de cotización adicional, donde están las principales diferencias: el Gobierno insiste en la fórmula que salió de la Cámara Baja -mitad a la cuenta individual y mitad a un Pilar Colectivo-; mientras la oposición aboga por que vaya en su totalidad a reparto.

#pensiones | Comisión de Trabajo y Previsión Social escucha a invitados respecto al proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones.



📺 Transmisión en vivo:https://t.co/Jf1LKQi6Bo pic.twitter.com/OtOE6rrQUO — SenadoChile (@Senado_Chile) December 14, 2020

ASESORÍAS PREVISIONALES Y FELICES Y FORRADOS

En la instancia también se abordó el tema de las asesorías previsionales, y el economista Patricio Arrau -ex asesor de Hacienda en gobiernos de la Concertación- entregó una categoríca opinión contra Felices y Forrados, empresa creada por Gini Lorenzini, dedicada a dar recomendaciones sobre cambios entre los multifondos, y no regulada.

"Si me permite ese comentario, son Felices y Forrados, creo que estamos hablando de un sistema que no debiera existir, que no está completamente regulado. Consecuente con mi estilo directo, diría que es chanta totalmente lo que hay hoy día en esa materia, he visto mis posturas cercanas a esa mirada de que efectivamente abusa de la incomprensión de la gente para seguir estrategias impropias", expuso.

Recientemente la Asociación Gremial de Asesores Previsionales se desmarcó de Felices y Forrados y pidió a la gente no considerar que la empresa presta asesorías previsionales. Aquella confusión "nos genera un grave daño reputacional", apuntó el gremio.

El Gobierno alista un proyecto de ley sobre regulaciones a las asesorías previsionales.