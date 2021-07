Senadora Rincón pide abordar exenciones tributarias para financiar aumento de pensiones

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (DC), aseguró en Cooperativa que se deben tratar las exenciones tributarias como medida para financiar la ley corta para aumentar el monto de las pensiones, que actualmente se debate en el Congreso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Rincón planteó que "nadie podría oponerse a subir el monto de las pensiones y aumentar el número de beneficiarios, que es en el fondo el resumen ejecutivo de lo que está señalando el Gobierno, y la pregunta es cómo se financia, cómo vamos a financiar este mayor aumento de monto y mayor cobertura".

"Para poder lograr un acuerdo en esta materia hay que no solamente mejorar el aumento de cobertura y el aumento del monto, sino que también abordar otros temas y los hemos puesto arriba de la mesa: está el tema, que se ha señalado con mucha fuerza por integrantes de la Comisión de Trabajo, que es la llamada Ley de la Marraqueta o ahorro de recién nacido, para mejorar a largo plazo las pensiones", puntualizó.

La parlamentaria agregó que "hay que ver qué ocurre con el sistema hoy día, si no vamos a avanzar en una reforma al sistema profunda sí tenemos que hacernos cargo del tema de las tablas de mortalidad, las tasas de interés y el factor de reajuste, para mejorar hoy día la pensión y no esperar una cantidad de años infinita para que eso ocurra".

"Obviamente el tema que se ha planteado por muchos colegas y también por nosotros, que lo planteamos en su momento en los mínimos comunes, que cualquier mayor financiamiento requiere abordar temas que se han postergado por mucho tiempo, como son las exenciones tributarias", dijo.

Junto a esto, al ser consultada sobre su postura en relación a los proyectos del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, Rincón señaló que "hasta que no llegue al Senado, yo no me voy a pronunciar sobre esta materia".