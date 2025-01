Senadora Sepúlveda sobre reforma previsional: "Se está cuidando más el mercado de capitales"

En la antesala de la votación de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda –integrante de la instancia- abordó la discusión respecto a los acuerdos que han llegado para poder despachar el proyecto.

La parlamentaria indicó en Cooperativa que está optimista ante los acuerdos que se han logrado y votaría a favor de la norma en general, pero reparó en que "hay una pugna permanente con la derecha que forma parte de la Comisión".

En ese sentido, explicó que "ese 6% original adicional, que es nuevo, ya no va a estar completamente en el seguro social. La pregunta es ¿por qué? Porque yo creo que aquí se está cuidado mucho más el mercado de capitales que las propias pensiones. Esto es un factor secundario, sin embargo, siempre ha sido lo primero que se ha cuidado. No se le ha tocado un pelo a las AFP ni al 10% que hoy están cotizando, y las pensiones que tenemos hoy son insuficientes".

"Lo que estamos tratando de hacer es buscar la forma para crear este seguro social, fortalecerlo, y a través de eso poder mejorar las pensiones. Del monto grande que tienen las AFP, solo el 16% va para pagar pensiones y el 85%para el mercado de capitales", precisó.

Para la parlamentaria "el origen del problema es para lo que efectivamente esto (el sistema previsional) se diseñó. Por eso que el seguro social, a diferencia de la capitalización individual, tiene otro objetivo".

Sepúlveda también mostró preocupación por el bono de garantía, de 0,1 UF por año, donde se está exigiendo una estadía en el sistema de 20 años para los hombres y 13 para las mujeres.

"Eso me parece brutal, porque quedan 400 mil mujeres fuera", aseveró, y complementó que "hay que ampliar ese rango porque todas las mujeres temporeras y hombres temporeros quedan fuera, porque 13 años es mucho tiempo de cotización continua".

"Yo voy a votar en general a favor, sin duda. Las cosas que estamos llegando a acuerdo vamos a votarla a favor, pero esto (bono de garantía) no puedo votarlo a favor porque represento al mundo rural. No puedo votar algo que no va a llegar a las personas que represento", cerró.