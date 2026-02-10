Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.3°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Sistema previsional

Superintendencia de Pensiones fijó topes imponibles para cotizaciones previsionales 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El límite mensual para pensiones, salud y accidentes del trabajo será de $3,33 millones, mientras que el del seguro de cesantía superará los $5 millones tras el reajuste anual.

Superintendencia de Pensiones fijó topes imponibles para cotizaciones previsionales 2026
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Superintendencia de Pensiones (SP) informó que el tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de pensiones, salud y seguro de accidentes del trabajo será de $3.330.000.

A su vez, el tope imponible mensual que se utilizará para calcular las cotizaciones del seguro de cesantía ascenderá a $5.002.400, es decir, $122.100 más que el año pasado.

Estos topes regirán durante todo el año y se aplicarán a partir de las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones de febrero de 2026, las que deberán pagarse hasta el 20 de marzo, plazo que podrá extenderse hasta el día 23 si el pago se realiza por medios electrónicos.

Reajuste

De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a la SP y publicado en su sitio web, la variación definitiva del Índice de Remuneraciones Reales fue de 2,5%, por lo que ambos valores deben reajustarse.

La legislación vigente establece que estos topes se ajustan anualmente cuando dicho índice registra variaciones positivas respecto del periodo en que comenzará a aplicarse.

Para verificar si el pago de cotizaciones se encuentra al día, se debe ingresar al sitio web de la Superintendencia de Pensiones, en la sección Trámites, donde está disponible la herramienta de Consulta de deuda previsional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada