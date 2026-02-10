Superintendencia de Pensiones fijó topes imponibles para cotizaciones previsionales 2026

La Superintendencia de Pensiones (SP) informó que el tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de pensiones, salud y seguro de accidentes del trabajo será de $3.330.000.

A su vez, el tope imponible mensual que se utilizará para calcular las cotizaciones del seguro de cesantía ascenderá a $5.002.400, es decir, $122.100 más que el año pasado.

Estos topes regirán durante todo el año y se aplicarán a partir de las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones de febrero de 2026, las que deberán pagarse hasta el 20 de marzo, plazo que podrá extenderse hasta el día 23 si el pago se realiza por medios electrónicos.

Reajuste

De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a la SP y publicado en su sitio web, la variación definitiva del Índice de Remuneraciones Reales fue de 2,5%, por lo que ambos valores deben reajustarse.

La legislación vigente establece que estos topes se ajustan anualmente cuando dicho índice registra variaciones positivas respecto del periodo en que comenzará a aplicarse.

Para verificar si el pago de cotizaciones se encuentra al día, se debe ingresar al sitio web de la Superintendencia de Pensiones, en la sección Trámites, donde está disponible la herramienta de Consulta de deuda previsional.