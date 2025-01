"Un despropósito" e "inoportuno": Crítica transversal por proyecto sobre inversor estatal

Una crítica transversal recibió el anuncio de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC) de presentar en marzo un proyecto para crear un inversionista estatal en el sistema previsional.

En El Primer Café de Cooperativa, los panelistas Jorge Brito (FA), Luis Pardo (RN), Jaime Quintana (PPD) y Alejandra Krauss (DC) reconocieron que la propuesta no tiene futuro en el Congreso hoy, más allá de su relevancia para mejorar el sistema.

El diputado Jorge Brito (Frente Amplio) afirmó que "la creación del ente sin fines de lucro es imposible que pueda ingresar ahora, pero nosotros vamos a siempre hacer ruido por los pensionados en Chile que están muriendo de hambre con pensiones de miseria".

Sin embargo, dijo, "es importante valorar el acuerdo" porque "el país requiere entregarle condiciones mínimas de dignidad y habitabilidad a quienes han trabajado toda su vida. Y por eso vemos con buenos ojos que la reforma de pensiones va a permitir un aumento efectivo de las pensiones para la inmensa mayoría de trabajadores del país, sin embargo, también vemos con preocupación que un debate tan importante como el que entren otros actores al sistema de pensiones esté al debe".

"Tenemos puntos en común en que podemos construir las mayorías que sean necesarias para resolver un tema tan anhelado", dijo Brito quien aclaró que, "sin embargo, hay una discusión pendiente en torno a esta obligatoriedad, a este amarre que tiene nuestro pueblo trabajador con el sistema de la AFP que me parece que debe ser algo que le traspasemos esa elección a los cotizantes y no que los políticos lo amarremos por ley".

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, remarcó que "se necesita más competencia sobre todo porque hay que regular mejor roles en donde las AFP han demostrado ser ineficientes, por eso es que al menos en este proyecto se contemplan premios y castigos cuando las rentabilidades son bajas"

"Sin embargo -añadió-, me parece que no es este el momento. Una, porque no está el acuerdo, porque no tenemos mayoría en el Senado".

Quintana enfatizó que "en la demora de este acuerdo, creo que hay mucha responsabilidad en la política. Por eso, si hay algún diputado o algún senador que está pensando en darse un gustito y decir 'no, yo quiero más y voto en contra de esto', bueno, asumirá con su electorado una responsabilidad histórica, porque oportunidades como ésta y un esfuerzo como éste también no se da siempre".

"Echa pelos en la sopa"

El director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo (RN), expresó que "acá no hay una oposición a que haya más competencia y que hayan incluso actores distintos de las AFP, lo que echa pelos en la sopa es que mientras se está discutiendo esta reforma, la ministra anuncia la reforma para incorporar un inversor público, y eso es como si nosotros salieramos hoy día a decir 'mire, si somos mayoría en el próximo Gobierno, vamos a retroceder en tales o cuales aspectos de esta reforma que no nos gustan'".

"Esta reforma incorpora elementos de competencia que incluyen que ingresen otros actores distintos de las AFP para competir por los ahorrantes con mejores tasas, con mejores condiciones y con más bajas condiciones como ocurre con la licitación de stock, de manera que no hay una objeción de la derecha a que hayan nuevos actores, todo lo contrario", insistió.

La secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, afirmó que "a mí me pareció un despropósito, para ser muy honesta, el anuncio que se hiciera a través de una minuta, de que se ingresaría este proyecto de ley, entendiendo que efectivamente en un sistema de solidaridad, en un sistema de seguridad social, pareciera razonable lo del inversor público".

Krauss recordó que "yo fui de las que defendí y propicié en el Gobierno de la Presidenta Bachelet el Consejo de Ahorro Colectivo. (...) En consecuencia, puedo entenderlo, pero creyendo que hoy día lo más esencial era preservar un acuerdo y sostenerlo, me parecía que no era la oportunidad, y particularmente por las circunstancias que probablemente en el último año (...) de la legislatura, no existirían los espacios legislativos ni políticos para impulsarlo".

"En consecuencia, enredaba, sin haber para qué, algo tan importante que es lo que se ha ido construyendo entre todas y todos. Entendiendo que en algún minuto puede ser, pero lo esencial hoy día era poner nuestros énfasis en el acuerdo", añadió la exministra del Trabajo en el segundo Gobierno de Bachelet.