Desde este lunes el sueldo mínimo en Chile es 500 mil pesos

Este lunes 1 de julio se concreta el alza del salario mínimo a 500 mil pesos, esperada medida que impactará a unos 800 mil trabajadores a nivel nacional y que adelanta el cumplimiento del compromiso del programa de Gobierno, que buscaba llevar el sueldo básico a ese nivel al finalizar la administración.

Según destacan desde el Ejecutivo, el pasar desde los 350 mil pesos vigentes al asumir el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a 500 mil pesos, implica también un aumento histórico de 43% en términos nominales, mientras que el alza real (descontando la inflación) llega a cerca de un 20%.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, calificó el alza como "un importante paso en la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de Chile", destacando que "es un fiel reflejo de que sí es posible mejorar las condiciones laborales cuando existe diálogo y voluntad política para avanzar".

También valoró que la ley establezca una "gradualidad para acotar el efecto en la economía, el empleo y en las MiPymes, que consideró un aumento inicial, desde 410 mil a 440 mil pesos, el 1 de mayo de 2023; luego, a 460 mil pesos, el 1 de septiembre de 2023; y, finalmente, a 500 mil pesos, que rige desde este 1 de julio de 2024".

"Además, contempla que el 1 de enero de 2025 el salario básico se reajustará de acuerdo con el IPC de los últimos seis meses", afirmó la jefa de la cartera de Trabajo.

En conversación con Estado Nacional de TVN, la titular del Trabajo también manifestó que "¿la solución para que no haya más informalidad es acaso que las familias tengan salarios que no les permitan vivir? Yo creo que es una pregunta válida. Las empresas no pueden tener sus utilidades asociadas a pagar solamente bajos salarios".

"Los efectos que hemos vivido tienen mucho que ver con el tema de la inflación, mas no con las reformas, porque si usted ve (la ley de) 40 horas, recién empezó a regir la primera hora hace un mes atrás, y la situación en materia de empleo que teníamos más compleja, donde estaba saliendo más gente a buscar trabajo, era anterior a eso", complementó Jara.

"A salario mínimo todavía ni siquiera hemos llegado, va a partir recién el 1 de julio", indicó.

El proyecto de ley respectivo fue ingresado por el Gobierno en abril de 2023 y fue despachado a ley a fines de mayo de ese año por parte del Congreso Nacional. Fueron meses de negociaciones entre trabajadores, gremios empresariales, pymes y el Ejecutivo.

Este lunes el sueldo mínimo alcanzará los $500 mil como parte de un compromiso de nuestro Gobierno y gracias a los acuerdos conseguidos con las y los trabajadores, MiPymes y cooperativas.

El alza impactará a 385 mil mujeres y 416 mil hombres, un aumento considerable, pero que debido al costo de la vida y el nivel de la línea de la pobreza, sigue considerándose insuficiente por parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En esa línea, su secretario general, Eric Campos, afirmó que se trata de "un hito muy importante, dado que es el alza más significativa de los últimos años, pero aún insuficiente en una meta que nos tenemos que poner como sociedad, y es que el salario mínimo cubra al menos las necesidades de una familia para no estar bajo la línea de la pobreza".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró que el incremento se concretara de forma anticipada, recordando que "esta era una meta que el programa de Gobierno tenía contemplado para el final de su período, así que poder concretar este aumento, llegando además a través de un acuerdo con la CUT, nos pone muy contentos.

"A través de ese acuerdo, no solo abarcamos objetivos salariales, sino que también distintas necesidades de las familias y de los trabajadores, como lo relacionado al impacto en los precios de los alimentos y el incremento de los aportes familiares", puntualizó el jefe de la billetera fiscal.

En esa línea, la autoridad remarcó el acuerdo alcanzado con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sobre materias sociales que afectan a trabajadores y trabajadoras, firmado el 28 de mayo pasado.

Medidas adicionales

Este acuerdo recoge 10 puntos relacionados, entre otras cosas, con política salarial integral, informalidad, diálogo tripartito y ayudas focalizadas para las familias.

Respecto de esto último, Marcel precisó que ello fue materializado en el proyecto de ley que extiende el Bolsillo Familiar Electrónico, inyecta recursos al Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo (FEPP) y reajusta los montos del Subsidio Único Familiar (SUF) y Asignación Familiar; actualmente en tramitación en el Senado.

El secretario de Estado afirmó que esta norma "va a permitir que personas que están recibiendo el SUF, ya sea en razón de desempleo o por desempeñarse en el sector informal, al momento de obtener un empleo mantengan este beneficio en el valor equivalente en la Asignación Familiar; es decir, que no tengan una pérdida por el hecho de obtener un empleo formal remunerado".

Respecto a este nuevo acuerdo suscrito en mayo pasado, la ministra Jara sostuvo que "en 2025 se va a volver a negociar el monto del salario mínimo y esa negociación no va a ser solamente como ha sido en años anteriores, y diría que históricamente en nuestro país, sobre un monto, una cantidad de miles de pesos o sobre un porcentaje, sino que sobre criterios que tengan a la vista el costo de la vida, el nivel de endeudamiento de las familias, las posibilidades de las empresas, las brechas de género y los niveles de informalidad".

El próximo 1 de julio el sueldo mínimo llega a los $500 mil y aquí te mostramos cómo ha aumentado durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Subsidio a MiPymes y beneficios

Además del alza gradual del salario mínimo, la ley aprobada en 2023 dispuso la entrega de un subsidio para el sector, que consiste en un esquema de montos para cada uno de los períodos de alza del salario mínimo, el que varía según tamaño de empresa.

También se creó un mecanismo de protección que se activa en caso de que las condiciones macroeconómicas del país empeoren y tiene, por efecto inmediato, aumentar los montos que recibirán las empresas de menor tamaño.

"Cumpliendo un compromiso del presidente Boric, creamos un subsidio inédito que apoya a MiPymes y cooperativas para solventar el histórico aumento al salario mínimo", dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Agregó que, desde su "creación en 2022, ha significado un desembolso de más de 200 millones de pesos y hoy permite apoyar, mes a mes, a 150 mil MiPymes y cooperativas. Una política pública innovadora que se diseñó con los gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas".

En efecto, entre 2023 y 2024 este beneficio ha alcanzado ya una cobertura de 150.875 empresas y cooperativas, con 533.795 trabajadores causantes del mismo.