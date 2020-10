Sueldo mínimo: Comisión mixta aprobó alza de 6.000 pesos

La comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado aprobó este martes la propuesta del Gobierno para elevar en 6.000 pesos el salario mínimo.

El Ejecutivo no modificó su propuesta de aumentar el sueldo base más allá de los 326.500 pesos para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años.

El senador Carlos Montes (PS) señaló que votó "con vergüenza" a favor del reajuste porque no tenían alternativa, asegurando que si lo rechazaban no habría reajuste.

"Voto hace muchos años el salario mínimo y creo que solo en cuatro ocasiones lo he hecho con vergüenza, pero ahora con más vergüenza, porque creo que la sociedad chilena puede y debe exigir pisos de protección y pisos básicos mayores", dijo el parlamentario.

"El 18 por ciento de aquellos que ganan el sueldo mínimo trabajan en la gran empresa. No son sólo pymes", agregó.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, insistió que no haber elevado la propuesta de reajuste es "responsable".

"No hay dos lecturas respecto al momento crítico que vive nuestro mercado laboral y me parece que el sentido de responsabilidad más básico a la hora de proponer un reajuste al salario mínimo es hacerse cargo de esa realidad, que no la paga el Estado, sino que los empleadores de nuestro país", aseveró.

Ahora solamente falta que el informe de la comisión mixta sea ratificado por ambas cámaras del Congreso para que el proyecto se convierta en ley.