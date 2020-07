10 años de "Inception", los sueños según Christopher Nolan

Con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio y una trama llamativa y novedosa, "Inception" de Christopher Nolan es una de las cintas más elogiadas y comentadas del cine del nuevo siglo.

Con su estreno del 16 de julio de 2010, "Inception" llegó a confirmar el estilo del director británico, justo dos años después de "The Dark Knight", con la presión que significó esa cinta de Batman y el impacto que causó el "Joker" de Heath Ledger.

"Inception" plantea la idea un ladrón profesional que roba información al infiltrarse en el subconsciente de sus objetivos pero le piden implantar una idea en el subconsciente de un objetivo.

Según dijo Nolan en 2010, en esta cinta "quería explorar la idea de que las personas comparten el espacio de un sueño y con eso acceder a la mente inconsciente de alguien ¿Para qué se usaría y se abusaría de eso?".

La cinta no solo recibió los elogios de los críticos y hasta una parodia en "Los Simpson", sino que también tuvo una buena acogida en el público: es la tercera cinta de Nolan más vista, luego de "The Dark Knight" y "The Dark Knight Rises", con más de 825 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Incluso la Academia la valoró al nominarla a ocho premios Oscar pero finalmente se impuso en los más técnicos, como Mejor Fotografía y Mejores Efectos Visuales.

10 años después, "Inception" parece ser incluso una ayuda para la golpeada industria del cine en el año de la pandemia: se anunció su reestreno de aniversario para el 31 de julio en los cines que reabran en distintas partes del mundo.