"A Quiet Place" tendrá una tercera parte en 2025

Los estudios Paramount anunciaron que en 2025 se estrenará una tercera entrega de "A Quiet Place", la saga de películas de suspenso creadas y dirigidas por John Krasinski.

La compañía no entregó más detalles de esta cinta que debutará en cines y en la plataforma Paramount+.

Por otro lado en 2023 se espera el estreno del primer spin off de esta franquicia, el cual estará dirigido por Michael Sarnoski y no oficiará como secuela de la segunda parte.

La primera cinta de "A Quiet Place" se estrenó en 2018 y logró recaudar 340 millones de dólares a nivel mundial.

