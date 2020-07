Actor de "Attack on Titan" muere a los 30 años

El actor japonés Haruma Miura, conocido por haber actuado en las películas live action de "Attack on Titan", falleció este sábado a los 30 años.

Según el portal Deadline el artista fue encontrado muerto en su casa en Tokyo por su representante, quien acudió al lugar luego de que Miura no asistiera a trabajar.

Por ahora se desconocen las causas de su deceso, aunque la policía japonesa investiga el caso como posible suicidio.

Haruma Miura comenzó su carrera como actor a los 7 años en el drama japonés "Agri" de 1997. De ahí en adelante desarrolló una popular carrera en televisión y en el cine.

En 2015 protagonizó las adaptaciones de carne y hueso del aclamado animé "Shingeki no kyojin", donde interpretó a Eren Yeager.

