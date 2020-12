Actor de "Mad Max" muere a los 73 años

El actor australiano Hugh Keays-Byrne, conocido por su trabajo en la saga cinematográfica "Mad Max", falleció a los 73 años.

Así lo informó el cineasta Ted Geoghegan en su cuenta de Twitter, donde confirmó la muerte de "este héroe olvidado del cine australiano". "Gracias por toda la entretención que nos diste", agregó.

Keays-Byrne trabajó junto a George Miller en dos cintas de "Mad Max". En la primera entrega de 1979 encarnó al villano principal "Toecutter", pero su papel más conocido llegó en 2015 cuando interpretó al malvado "Inmortan Joe" en la exitosa versión protagonizada por Charlize Theron y Tom Hardy.

Geoghegan agregó que el actor "era un humano maravilloso que luchó muy duro por el medioambiente y los asuntos humanitarios".

"Conducirás eternamente, brillante y cromado", le despidió el cineasta, parafraseando el concepto de la muerte mostrado en la película de 2015.

By all accounts, Hugh Keays-Byrne, who trained at the Royal Shakespeare Company, was an absolutely wonderful human who fought very hard for environmental and humanitarian issues. This photo of him from earlier this year says it all.



You will ride eternal, shiny and chrome. pic.twitter.com/5Fyzdj998F