Actor Hiroyuki Sanada se integra al elenco de "John Wick 4"

El actor Hiroyuki Sanada fue anunciado como uno de los actores principales de "John Wick 4", la próxima entrega de la saga de acción protagonizada por Keanu Reeves.

"Habiendo admirado por tanto tiempo a Hiroyuki como un actor de acción e intérprete, estoy emocionado y honrado de darle la bienvenida a la familia de John Wick", anunció Chad Stahelski, director de la franquicia.

Por ahora se desconoce cuál será el rol que tendrá el japonés en una cinta que ya tiene confirmado en su elenco a Donnie Yen, Rina Sawayama y Shamier Anderson, además de Reeves.

Sanada es recientemente recordado por su aparición en "Army of the dead" de Zack Snyder y por haber interpretado a "Scorpion" en la película de "Mortal Kombat". Además, acumula créditos en "Avengers: Endgame", "The Wolverine" (2003) y la serie "Westworld".

En "John Wick 4", Sanada volverá a compartir elenco con Keanu Reeves después de haber actuado juntos en "47 Ronin: La leyenda del samurái" de 2013.

La cuarta entrega de "John Wick" tiene fecha de estreno para el 27 de mayo de 2022.