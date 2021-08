Alex Kurtzman firma millonario acuerdo con CBS Studios

Alex Kurtzman, el principal productor de CBS Studios y quien ha encabezado el universo de "Star Trek" acaba de firmar un millonario acuerdo de nueve cifras que no ha sido revelado aún con exactitud, pero aseguran que bordea los $150 millones de dólares para Secret Hideout, posicionando a Kurtzman como uno de los guionistas y productores mejor pagados de la televisión.

De esta manera, Alex se quedará en CBS Studios hasta el 2026, otorgando al estudio los derechos exclusivos de los proyectos de la compañía para todas las plataformas, incluida una adaptación de "The New York Times at Special Bargain Rates", escrita por Stephen King .

Pero eso no es todo, porque como era de esperarse, Kurtzman seguirá a la cabeza de la franquicia "Star Trek" durante los próximos seis años.

Heather Kadin seguirá liderando el equipo de contenido de Secret Hideout, junto con el vicepresidente senior Aaron Baiers y la directora de desarrollo Robyn Johnson. Bajo el nuevo acuerdo, Secret Hideout expandirá sus filas con contrataciones de ejecutivos adicionales.

"Ampliar nuestra valiosa asociación con el brillante Alex Kurtzman y Secret Hideout ha sido una prioridad para CBS y Paramount +", dijo George Cheeks, presidente y director ejecutivo de CBS. "La visión y el liderazgo de Alex para la franquicia 'Star Trek' y su capacidad para crear series artísticas y comerciales en todas las plataformas lo han colocado en una clase especial de talento creativo".