Alison Mandel: Nunca apoyaré algún tipo de abuso

La actriz Alison Mandel, quien participó en películas de Nicolás López, utilizó sus redes sociales para hablar de las acusaciones de acoso y abuso sexual en contra del director.

"Estoy fuertemente impactada con todo lo que sucede, con Nicolás hemos cultivado una larga amistad y obviamente me duele y desilusiona enterarme de los hechos. Nunca vi a Nicolás acosando a las mujeres de esa manera, y nunca me relacioné con él desde el principio del bullying o de los malos tratos. De haber visto o de haberme enterado de estos crudos relatos obviamente habría actuado en consecuencia, sin embargo una no parte de la base de que la gente con la que trabaja tenga actitudes reprochables y una establece relaciones desde la confianza", escribió la comediante en Instagram.

Mandel añadió que "no pongo en duda los relatos de acoso, me parece bien que a nivel mundial estén saliendo a la luz este tipo de actos. Nos habla de una revolución, de una explosión donde actitudes que se tenían normalizadas en la sociedad ahora son condenadas y de manera pública. Todo esto indica una reeducación de la población que me parece positiva".

Se cuestiona además que "lo que no entiendo es por qué se perpetúa la misoginia acosando y preguntando sobre los hechos a las mujeres, esperando buscar en nosotras alguna culpa".

"En cuanto al supuesto guión "Mee too" no existe, nunca hubo un presupuesto o un elenco, solo una conversación informal sin saber que se usaría aquello como escudo ante las acusaciones que se vendrían", dijo.