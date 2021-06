"Aquaman 2" comenzó su rodaje en Reino Unido

En una jornada en la que también comenzaron otros rodajes, el director James Wan anunció que partieron las grabaciones de "Aquaman 2", cuyo título oficial es "Aquaman and the Lost Kingdom".

Junto a hielo y con una plaqueta que dice "Necrus" (título ficticio para las grabaciones), Wan publicó una foto para confirmar el día 1 de la cinta de DC y Warner Bros.

Jason Momoa y Amber Heard repetirán sus roles de "Aquaman" y "Mera", tal como en la cinta de 2018.

Se espera que "Aquaman and the Lost Kingdom" se estrene el 16 diciembre de 2022 y sea parte del Universo Extendido de DC tras "The Suicide Squad" (agosto), "Black Adam" (julio de 2022) y "The Flash" (noviembre de 2022).

El inicio del rodaje de "Aquaman and the Lost Kingdom" se suma a otros que partieron este lunes, como el de "Knives Out 2" y "John Wick 4".