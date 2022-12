"Avatar 2" arrasa en taquilla tras su estreno este fin de semana

La secuela de la película más exitosa de la historia, "Avatar: El sentido del agua", descolló en el primer fin de semana de su debut en cines, aunque la recaudación sigue siendo más baja de lo esperado.

En un panorama mundial postpandémico, la segunda parte de la taquillera producción de 2009 James Cameron no busca necesariamente replicar el mismo éxito que la primera, lo cierto es que necesita recuperar 2.000 millones de dólares para cubrir lo invertido.

Los ingresos mundiales estiman que "Avatar 2" recaudó 434,5 millones de dólares en todo el mundo este mismo fin de semana de estreno, aunque hace algunos días fue estimado que alcanzaría 525 millones. Mientras que solo en norteamérica, amasó 134 millones, acorde el sitio Variety.

Estas cifras posicionan a la epopeya de ciencia ficción como el tercer mayor fin de semana de estreno mundial en tiempos de pandemia, siendo superada por "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", que alcanzó los 442 millones de dólares y "Spider-Man: No way home", 600 millones de dólares.