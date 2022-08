"Avatar" se reestrenará en cines con versión remasterizada

El próximo 22 de septiembre, los cines volverán a tener en sus salas "Avatar", la popular película de James Cameron, a la espera de su secuela que se estrena a fin de año.

La película más taquillera de todos los tiempos regresa a los cines de Latinoamérica en 3D y grandes formatos, a casi 13 años de su estreno original.

"Avatar: The Way Of Water", la segunda entrega de la saga, se estrena en diciembre de este año y "Avatar 3" está planificada para 2024. Ambas se filmaron en simultáneo bajo la dirección de Cameron.