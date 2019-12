Barack Obama eligió sus películas y series favoritas de 2019

El ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mostrado sus películas y programas de televisión favoritos de 2019, que incluyen algunos de los principales candidatos a los premios, así como una producción de su propia productora.

Aunque está dominada principalmente por dramas, la lista de Obama también incluye algunos documentales además de "American Factory", como "Apollo 11" y "Amazing Grace", la película de concierto de la actuación de Aretha Franklin en 1972 en la Iglesia Bautista Misionera New Temple en Los Ángeles.

"The Irishman" de Martin Scorsese también está presente, junto con "Little Women" de Greta Gerwig, "Parasite" de Bong Joon Ho, "Marriage Story" de Noah Baumbach y "Ford v Ferrari" de James Mangold.

En cuanto a las series, elogió la segunda temporada de "Fleabag", "Watchmen" y la miniserie de Netflix "Unbelievable".

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm