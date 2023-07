"Barbie": Ryan Gosling envió inesperado regalo a Jimin de BTS

El actor Ryan Gosling sorprendió al enviar un inesperado mensaje a Jimin, integrante de BTS, en un vídeo promocional de "Barbie".

"Hola Jimin, Ryan Gosling aquí", inició el intérprete. "Noté que tu outfit en el vídeo de 'Permission to Dance' es el mismo que usa Ken en la película".

El protagonista de "La La Land" continuó admitiendo al artista surcoreano, que utilizó el traje en cuestión para el vídeo musical de 2021, que "definitivamente lo luciste mejor".

Por esto, Gosling decidió enviar un inesperado regalo al ídolo del K-pop: el bien "más preciado" de su personaje en la cinta de Greta Gerwig.

"Hay un código entre los Ken que se basa en que si usaste el outfit de otro Ken, debes entregarle tu pertenencia más preciada, así que espero aceptes la guitarra de Ken como mi humilde ofrenda", dijo el actor, añadiendo que estará mejor en manos del autor de "Face-Off" ya que "Ken no sabe tocar de todas formas".

La película de "Barbie", protagonizada por Margot Robbie y Gosling, llegó este jueves a Chile, estando disponible en las salas de cine a lo largo del país.

La cinta de Warner Bros., inspirada en la famosa muñeca de Mattel, cuenta hasta ahora con críticas favorables y competirá en la taquilla con "Oppenheimer" de Christopher Nolan.

Had to give Jimin this 🎸 for his KEN-RGY! (*previously recorded*) pic.twitter.com/bxfFqkmpsn