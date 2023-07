"Barbie World": La forma en que Aqua suena en la película Barbie

La banda sueca Aqua y el mundo Barbie están relacionados a través de la música, por lo que escuchar "Barbie Girl" en la película podría generar expectación.

Sin embargo, pese a que la propia banda afirmó tiempo atrás de que su éxito de 1997 no iba a estar en la película dirigida por Greta Gerwig, sí está presente en la banda sonora.

Así suena "Barbie Girl" de Aqua en "Barbie"

En el soundtrack de la cinta protagonizada por Margot Robbie, se incluye el tema "Barbie World", interpretado por Nicki Minaj y la rapera Ice Spice, que incluye como sampler el tema de Aqua.

Fue la propia Robbie quien dijo que era imposible que no estuviera el éxito noventero: "Pensé, 'Greta, ¿cómo vamos a incorporar esta canción? No podemos hacer una película de Barbie y no tener un guiño a la 'Barbie Girl' de Aqua. Tiene que estar ahí'. Y Greta dijo: 'No te preocupes, vamos a encontrar una forma genial de incorporarla'", contó la actriz a Rolling Stone.