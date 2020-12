Ben Affleck interpretará al legendario ilusionista Harry Houdini en un biopic

Un proyecto de importante envergadura se está cocinando en Hollywood. Se trata de un biopic del legendario ilusionista Harry Houdini de la mano del director de "Calle Cloverfield 10", Dan Trachtenberg.

Según cuenta THR, quien se pondría en la piel de este personaje es Ben Affleck, en una historia basada en el libro "The Secret Life of Houdini: The Making of America's First Superhero" de William Kalush y Larry Sloman.

El portal sostiene que este proyecto se viene desarrollando desde el 2016 y que todavía no hay una fecha tentativa para comenzar con los rodajes.

Con esto, Affleck suma una nueva película de cara al futuro más próximo donde tiene una participación como Batman en "The Flash" y también donde volverá a dirigir en una cinta sobre "Chinatown".