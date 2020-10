"Bride": Scarlett Johansson protagoniza nueva película de Sebastián Lelio

La nueva película del director chileno Sebastián Lelio, "Bride", será producida y protagonizada por Scarlett Johansson, distribuida por Apple.

"Bride" se describe como una historia de cambio de género protagonizada por Johansson como una mujer creada y diseñada por un brillante empresario para ser la esposa ideal. Pero cuando rechaza a su creador y se ve obligada a huir de su existencia confinada, se enfrenta a un mundo que la ve como un monstruo.

La película del director de "Gloria" y "Una Mujer Fantástica" tendrá como guionistas a Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, ambas escritoras de la serie "Orange Is the New Black".

"Bride" será producida por el estudio A24 y se distribuirá por Apple Original Films.