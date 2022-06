Broadway tendrá musical de "Volver al Futuro"

Luego de un paso por West End de Londres, ahora el musical de "Volver al Futuro" arribará a Broadway en 2023.

"Sincronice sus relojes: ¡el futuro llegará a Broadway en 2023!", dice el anuncio revelado este miércoles en el que solo anticipa con un video de 15 segundos, sin revelar aún fechas ni elenco.

El musical, basado en la exitosa película de 1985 protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, presenta música y letras de Alan Silvestri y Glen Ballard y un libro de Bob Gale, adaptado del guión original de Robert Zemeckis y Gale.

La producción debutó en Londres en 2021 y está protagonizada por Olly Dobson en el papel de Marty McFly, y Roger Bart como Emmett "Doc" Brown.

Synchronize Your Watches — The Future's coming to Broadway in 2023!!!



Sign up to be the first to buy tickets! https://t.co/ZvFEjJ72wR pic.twitter.com/ZGr90KC6sN