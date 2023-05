Centro Arte Alameda tendrá ciclo de cine de Inteligencia Artificial

El Centro Arte Alameda - Sala CEINA iniciará este lunes 8 un ciclo de cine sobre Inteligencia Artificial compuesto por siete películas.

Con el apoyo de la Embajada de Francia, el recinto partirá este especial durante mayo para mostrar diversas cintas que abordan la Inteligencia Artificial.

El primer largometraje será "Metrópolis" (1927) de Fritz Lang este lunes 8 mayo a las 20:15 horas.

Luego se exhibirán "Alphaville" (1965) de Jean-Luc Godard (sábado 13); "2001: odisea al espacio" (1968) de Stephen Kubrick (lunes 15); "Blade Runner" (1982) de Ridley Scott (sábado 20); "Ghost in the Shell" (1995) de Mamoru Oshii (lunes 22); "Her" (2013) de Spike Jonze (sábado 27); y "Ex Machina" (2014) de Alex Garland (lunes 29).