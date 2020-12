Chris Pine en conversaciones para protagonizar la adaptación de "Dungeons and Dragons"

Una nueva adaptación cinematográfica de "Dungeons and Dragons" está preparando Paramount, donde ya comenzaron las negocioaciones.

Según informa Variety, se encuentran en conversaciones con Chris Pine para que la protagonice, historia que contará con Jonathan Goldstein y John Francis Daley en el desarrollo.

Ambos son conocidos por la cinta "Game Night" de Rachael McAdams y Jason Bateman, y con "Dungeons and Dragons" estarán a cargo de la dirección y el guion.

No es la primera vez que se adapta este particular juego de mesa, en el 2000 hubo una versión de New Line Cinema con Jeremy Irons, Marlon Wayans y Justin Whalin. En taquilla fue un fracaso y la crítica tampoco fue buena.