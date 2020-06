Alfredo Castro: Hacer a "Loca del frente" fue maravilloso y fue aterrador

En medio de la cuarentena, con cines y locales cerrados, el tráiler de "Tengo miedo torero", cinta basada en el libro de Pedro Lemebel, vio la luz. Sin certezas de su estreno, porque poca claridad hay sobre la apertura de los espacios masivos aún en el peak del coronavirus, Alfredo Castro deslumbró con las primeras imágenes de su interpretación de la "Loca del frente".

Desde su casa, también en pleno encierro, el actor relató a Cooperativa que "tiene dos etapas este personaje: Pedro Lemebel hace 15 años atrás me lo entregó a mí en un bar en la calle Lastarria con un director italiano y me dijo que él quería que yo hiciera la 'Local del frente' siempre y de ahí pasaron 15 años, porque no se hizo la película y en este proyecto me pidieron de nuevo que fuera la 'Loca del frente' y fue maravilloso y fue aterrador porque es un personaje súper icónico, es un gran personaje en la cabeza de todo el mundo acá en Chile".

Aunque le gustaría que la cinta se estrene cuando abran los cines, Castro aseguró que a este aterrizaje, del tráiler y el posible debut de la cinta, "le corresponde políticamente lo que está pasando, desde la explosión de las demandas civiles de los estudiantes y de todo Chile. Esto (la pandemia) es una pausa, una pausa en la que me gusta mucho que irrumpa Pedro Lemebel, porque él fue un gran luchador, él hubiera estado en la primera fila en las protestas y yo creo que se pone, con este tráiler, Pedro se pone en primera fila de quien fuera el gran luchador por los derechos del feminismo, del mundo gay, la escritura, es maravilloso lo que está pasando".

Este viernes, además, en España se estrena "Algunas bestias", película chilena de Jorge Rodríguez y que protagoniza junto a Paulina García y que acá no ha podido ser estrenada por la pandemia.

En ese sentido, el actor es drástico en señalar "lo mal que lo han hecho, lo errático que lo han hecho, siniestro que lo han hecho, esto va para largo. España estuvo dos meses en cuarentena, cerrada, absoluta y los cines se abren mañana (este viernes), de hecho se estrena 'Algunas bestias' de Jorge Riquelme que hicimos hace un año, se estrena en cines. Es loco, porque acá todo ha sido tan mal manejado, sanitariamente, políticamente, que vamos a estar atrasados cuatro meses y no sé, será noviembre, quizás cuándo".

"Esta gente de Gobierno a mí no me da ninguna confianza, ningún sustento, un Gobierno simbólicamente es quien te acoge, quien te protege, quien tiene empatía contigo, quien te va a ayudar en momentos de dificultad y lo que se ha visto son frases vacías, discursos preconcebidos, los mismos textos siempre aprendidos de memoria, no hay ninguna pasión circulando, puras cosas erráticas, se arrepienten, vuelven atrás".

El sueño del actor es que la cinta se pueda estrenar en el Centro Arte Alameda –víctima de un incendio a fines de 2019-, en cines populares y en la periferia de Santiago, "creo que es es el lugar que se merece esta película". Por ahora, la cinta está participando la edición digital del Marché du Film de Cannes, pero aún no tiene un estreno fijado en el país.