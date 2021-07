Dos chilenos fueron invitados a ser parte de la Academia de Hollywood

La Academia de Hollywood, a cargo de seleccionar los nominados y ganadores a los premios Oscar, se sigue ampliando, con la llegada de actores, actrices, directores y demás profesionales de la industria del cine, entre ellos dos chilenos.

La presencia nacional en el anuncio de los 395 nuevos miembros destaca con el director de fotografía Pablo Valdés y la diseñadora de vestuario Muriel Parra.

Valdés fue elogiado por su trabajo en los documentales "El Agente Topo" y "Los Reyes", mientras que Parra por "Neruda" y "Una Mujer Fantástica".

Dentro de los casi 400 miembros que se suman están también figuras como Vanessa Kirby, Wagner Moura y Robert Pattinson, y los directores Emerald Fennell y Florian Zeller.

It's time to announce our new members! Meet the Class of 2021. https://t.co/17gbIEXOzJ #WeAreTheAcademy