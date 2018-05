Paz Bascuñán se prepara para un papel mexicano

Un nuevo desafío en el ámbito del cine se viene para la actriz Paz Bascuñán, protagonista de "Soltera Otra Vez".

La intérprete de cintas como "Sin Filtro" y "No Estoy Loca", se encuentra preparando un papel mexicano.

Según informó La Cuarta, se trata de una película que se va a rodar en Chile, pero que de igual forma tendrá a la actriz nacional estudiando el dialecto del país de Norteamérica.

"No estoy autorizada para contar más detalles, sólo te voy a decir que he tenido que estar practicando arduamente mi acento mexicano. Estoy muy contenta, es un nuevo desafío que me tiene muy contenta. Será comedia, ese es mi nicho. Más como "Sin Filtro", menos drama que "No estoy Loca"", dijo.

Esta cinta sería dirigida por Nicolás López y tendrá también a la actriz mexicana Fernanda Castillo en el elenco, la misma que protagonizó la versión de México de "Sin Filtro".