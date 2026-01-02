Zavala se despidió de Coquimbo Unido, pero apuntó que "la vuelta está cerca"

Con el cambio de año se selló el fin del préstamo de Cristián Zavala en Coquimbo Unido y el jugador dedicó un mensaje de despedida al campeón del fútbol chileno, luego de reintegrarse a la plantilla de Colo Colo.

"Querida hinchada pirata. Llegó el momento que nuestros caminos se separan otra vez. Solo tengo palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes, por el respeto y cariño que me entregaron a mi y a mi familia", inició en Instagram.

El jugador destacó el nacimiento de su cuarto hijo durante este paso por los aurinegros y agregó: "Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado".

"Lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfruté los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura. Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca. ¡Muy en alto nuestra bandera! Porque somos el mejor campeón de la historia", finalizó.

Tras campeonar con los "piratas", Zavala debió someterse recientemente a una cirugía por apendicitis que lo tiene en recuperación. El gerente técnico José Daniel Morón ratificó que "él vuelve a Colo Colo".