Cineasta hijo de Robert Redford muere a los 58 años

El cineasta James Redford, hijo del aclamado actor y director Robert Redford, falleció este viernes a los 58 años producto de un cáncer que lo afectaba desde hace un tiempo.

Su esposa Kyle Redford anunció en Twitter la muerte del hombre y aseguró que "lo extrañaremos muchísimo". "Como su esposa de 32 años, estoy muy agradecida de los dos niños espectaculares que criamos juntos. No sé qué hubiésemos hecho sin ellos en los últimos dos años", sostuvo la mujer.

Por su parte Robert Redford indicó mediante un comunicado que "el dolor de perder un hijo es inconmesurable". El ganador del Oscar ya había experimentado el fallecimiento de un hijo en 1959 cuando murió su primogénito Scott Anthony Redford con apenas 2 meses de vida.

"El legado de James vive a través de sus hijos, su arte, sus películas y su devota pasión por la conservación del medio ambiente", concluyó Redford.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04