Cinemark presenta ciclo de estrenos vía streaming

La cadena de cines Cinemark anunció que realizará un ciclo de estrenos semanal a través de streaming y puso a disposición una cartelera de producciones para verse de forma remota.

La iniciativa denominada "Cine Online" comenzó su funcionamiento en la plataforma Cining de la mano de "No matarás", el alabado trhiller de Mario Casas que por estos días arrasa en la taquilla española. En el catálogo de lanzamiento también se incluyó a la estadounidense "Juego perverso".

Todos los jueves se irán estrenando nuevas películas, con el documental "La Cordillera de los sueños" de Patricio Guzmán como la primera cinta. En tanto el próximo jueves 29 de octubre será el turno de la cinta de terror española "El diablo detrás de la puerta".

El listado de estrenos también incluye películas como "Sputnik", "#TeSigo", "100% Lobo", "Yes, God, Yes" y "Estación Zombie 2: Península", la secuela de "Tren a Busan". Sin embargo estas cintas no cuentan con fecha de lanzamiento definida.

Cada producción estará disponible en el sitio web de Cinemark, con entradas que parten en los $3.990. Los detalles del funcionamiento de este sistema se encuentran aquí.