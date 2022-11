Confirman película biográfica del rapero Snoop Dogg

Universal Pictures anunció que está desarrollando una película sobre la vida de Snoop Dogg que será producida por el propio rapero y que será escrita por uno de los guionistas de las películas de "Black Panther".

"Esperé mucho tiempo para armar este proyecto porque quería elegir al director adecuado, al escritor perfecto y a la mejor compañía cinematográfica con la que pudiera asociarme, que pudiera entender el legado que estoy tratando de representar en la pantalla y el recuerdo que estoy tratando de dejar atrás", dijo la voz de "What's My Name?" en un comunicado.

La película será dirigida por Allen Hughes ("Menace II Society", "From Hell", "The Book of Eli") y escrita por Joe Robert Cole, quien co-escribió las dos películas de "Black Panther".