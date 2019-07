Confirman secuela de la comedia "¿Y dónde están las rubias?"

El actor Terry Crews confirmó que se está realizando una secuela de "¿Y dónde están las rubias?", la clásica comedia de los hermanos Wayans estrenada en 2004.

En conversación con el programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Crews indicó que hace algunas semanas se encontró con Shawn Wayans, uno de los protagonistas, quien le dijo "hombre, lo estamos haciendo, nos estamos acercando cada vez más".

Pese a que el actor no entregó más detalles del proyecto, fue él mismo quien en marzo pasado echó a correr el rumor de la segunda parte de "White Chicks".

"White Chicks" o "¿Y dónde están las rubias?" es una comedia de 2004 dirigida por Keenen Ivory Wayans y protagonizada por los hermanos Shawn y Marlon Wayans, quienes interpretaban a dos agentes del FBI que se disfrazaban de mujeres rubias para infiltrarse.

En la película, Terry Crews se enamoraba de una de las "falsas rubias", desatando una serie de situaciones hilarantes.