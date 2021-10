Daniel Craig explicó razones para preferir ir a bares gay

El actor británico Daniel Craig, la estrella de James Bond y "Knives Out", explicó sus hábitos de ir a bares gay por "seguridad".

En conversación en el podcast Lunch With Bruce, Craig afirmó que históricamente prefería estos espacios debido a que "se cansó" del "pavoneo en los bares hetero".

"He estado yendo a bares gay desde que tengo uso de razón. Una de las razones: porque no me meto en peleas en bares gay con tanta frecuencia. Es como 'No quiero terminar en una gresca'. Y lo hice", expresó.

"Todo el mundo estaba tranquilo, todo el mundo. Realmente no tenías que declarar tu sexualidad", siguió Craig, y luego declaró que "era un lugar muy seguro para estar. Y pude conocer chicas allí, porque hay muchas chicas allí exactamente por mi misma razón. Fue una especie de motivo oculto".