Daniela Vega: Nos están quitando los ojos por querer ver, por eso escribí el libro

La actriz Daniela Vega, protagonista de la ganadora del Oscar "Una mujer fantástica", lanzó este martes su autobiografía "Rebeldía, resistencia, amor", un libro hecho "para toda la gente que lo quiera leer".

"No tengo más interés que compartir lo que viví y ojala que podamos encontrar flores antes de la primavera porque la gente se muere esperando la voluntad de otros y porque ya está lleno de gente que no pudo ver lo que nosotros estamos viviendo y lo que estamos viviendo es precisamente eso, estamos viendo, y nos están quitando los ojos por querer ver, por eso escribí el libro", contó la actriz en el lanzamiento.

La también cantante lírica aseguró que "el arte es lo que me salvó la vida, lo he dicho muchas veces y también es como una especie de antídoto, el arte se transforma en un entre movilizador porque nos permite precisamente movernos en la inamovilidad y esa dicotomía es algo que nos permite también darnos cuenta que lo estático es lo no humano y como somos seres humanos, la idea es moverse y dentro de mi búsqueda, personal e íntima, intenté convertir lo que yo viví, mi historia, en algo disponible para otros, sin el afán alguno de pertenecerle nada más que al tiempo".

Sobre lanzar el libro en medio del estallido social, Vega aseguró que "es un libro que está como escupido, que siento que aparece en un momento que nadie planificó que viviríamos pero que sabíamos que viviríamos y que hoy estamos asumiendo".