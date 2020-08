DC Fandome revela lista de sus más de 300 invitados

La lista completa de actores, creadores, directores y otros talentos que serán invitados para DC FanDome fue revelada este viernes, a dos semanas de su realización de forma virtual.

DC prefirió restarse de la edición virtual de Comic-Con San Diego a fines de julio a favor de lanzar su propia experiencia para fanáticos, con fecha programada para el 22 de agosto de forma gratuita.

Cada película confirmada en el DC Extended Universe tendrá una presencia, al igual que las series de DC Universe y Arrowverse, además de algunas dedicadas a cómics y videojuegos. El evento virtual tiene planeada a una duración de 24 horas.

Algunos de los nombres más importantes confirmados incluyen a los actores Gal Gadot, Margot Robbie, Dwayne 'The Rock' Johnson, Robert Pattinson, Zachary Levi y Ezra Miller y los directores Patty Jenkins, Zack Snyder, James Gunn y Matt Reeves, además del creador "The Leftovers" y "Watchmen", Damon Lindelof.

👏🏼 Most 👏🏽 Epic 👏🏿 Lineup 👏🏻 Ever 👏🏾 Free for all fans globally to join for 24-hours only on August 22 at https://t.co/SyKFjcIr1y. #DCFanDome pic.twitter.com/lyDGcomCdk